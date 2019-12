Norbert Michelisz offre à Hyundai son 2e titre consécutif en WTCR

Grâce au titre de Norbert Michelisz (Squadra Corse), Hyundai a remporté le titre de champions WTRC pour la 2e année de suite. Cette année, trois équipes avaient misé sur la Hyundai i30 N TCR : Squadra Corse (Tarquini-Miichelisz), Lukoil Racing Team (Engstler-Farfus-Catsburg) et le Team Engstler, qui bénéficiait d’une Wild Card. La i30 N TCR n’a pas mis longtemps à prouver sa valeur. Gabriele Tarquini a remporté la R2 à Marrakech et s’est imposé lors de la 3e épreuve au Hungaroring, mais c’est son coéquipier Norbert Michelisz qui en a révélé tout le potentiel.

Le Hongrois a obtenu deux succès probants, sur les R1 du Nürburgring et de Vila Real. Ensuite, il a remporté la R2 du circuit de Ningbo en Chine, une course à l’issue de laquelle Tarquini a fini deuxième. Michelisz a obtenu son 3e succès de la saison à Suzuka, lors de la R2. Il a aussi pris la 2e place sur le Slovakia Ring, au Hungaroring (R3) et à Macao (R1).

Norbert Michelisz (Suadra Corse)Getty Images

Huyndai a terminé la saison en fanfare avec une victoire de Michelisz dans la R1 à Sepang. La lutte pour le titre a été très intense entre Esteban Guerrieri et lui, mais un ennui mécanique sur la monoplace de l’Argentin a finalement offert le titre au Hongrois. Les excellentes performances du constructeur cette saison sont loin d’être le fruit du hasard. L’année dernière, Huyndai avait survolé le classement général des pilotes avec la victoire de Tarquini (BRC Racing Team) et la deuxième place d’Yvan Muller (M-Racing-YMR).

Le succès de la i30 N TCR est d’autant plus exceptionnel qu’après avoir largement dominé l’année dernière, la monoplace subit cette saison la forte concurrence de la Honda Civic Type R et de la Lynk & Co TCR. Cette saison, Hyundai était sur tous les fronts en TCR. En plus de i30 N TCR, le constructeur avait engagé une deuxième voiture, la Veloster N TCR. Cette dernière a fait de belles performances en Michelin Pilot Challenge notamment, avec la victoire au classement général de l’équipe Bryan Herta Autosport dans la catégorie TCR.

Le constructeur sud-coréen, qui s’est lancé en WTCR l’année dernière seulement, vient de remporter le championnat des pilotes pour la deuxième fois de suite. Un nouveau jour semble donc se lever sur les courses de voitures de tourisme.