1000 Grands Prix, 70 ans de Formule 1

Une approche par thèmes judicieuse pour balayer toutes les époques et les évolutions du championnat du monde né en 1950, des stats bien mises en valeur pour illustrer le poids de chaque équipe, chaque pilote, chaque nation - entre autres -, et beaucoup de photos inédites. Cet ouvrage tape dans le mille.

Edition : Solar - Prix : 29,99 euros

Notre avis : Un livre essentiel pour tout fan de F1.

24 Heures du Mans 2019, le livre officiel

Senna, portrait inédit

Difficile de porter un nouveau regard sur l'icône disparue tragiquement il y a 25 ans, et pourtant ! le maître mot ici est bien "inédit" dans ce recueil qui fouille des archives inexploitées et le livre de photos de famille. Le livre nous dit pourquoi le transfert du Brésilien chez Ferrari, au côté d'Alain Prost, pour la saison 1991 n'a jamais abouti. Malgré un contrat sur lequel il ne manquait plus qu'une signature...

Edition : ETAI - Prix : 49,00 euros

Notre avis : Beau, intimiste.

Stéphane Prévot - Sans Détour

Ce ne sont pas toujours les acteurs les plus en vue qui en disent le plus. Stéphane Prévot a passé plus de trois décennies en Mondial des rallyes et il a été le copilote pour les usines Ford, Subaru, Citroën ou encore Skoda. Il n'a pas gagné un rallye du championnat du monde mais il a côtoyé les plus grands… Symbiose avec Thiry, échec avec Duval, jusqu'au-boutisme de Fréquelin, boss de Citroën, ultra-générosité de McRae, "méthode" Loeb, il a vu tout ça… Et, surtout, il le raconte de l'intérieur.

Edition : Rushmore Edition & Communication - Prix : 25,00 euros

Notre avis : Une pépite.

Plus que jamais la référence pour revivre l'édition 2019 de la plus grande course d'Endurance, de la préparations des équipes en coulisses aux premiers essais, jusqu'au dénouement inattendu dans les différentes catégories. Avec encore une fois de nombreuses photos pour rythmer le tout.

Edition : ETAI - Prix : 49,00 euros

Notre avis : Incontournable.

Adrian Newey : Le plus grand ingénieur de Formule 1

Le livre d'or de la Formule 1 2019

Cette bible de la F1 qu'est Jean-Louis Moncet, chroniqueur de la F1 depuis quarante ans aujourd'hui à RTL, a pris en charge la rédaction de l'ouvrage en collaboration avec le correspondant du journal L'Equipe, Jérôme Bourret. Il en ressort un livre précis, enrichi en analyses techniques. Duel entre Lewis Hamilton et Sebastian Vettel, succès de Mercedes, déroutes de Ferrari, coups de théâtre en coulisses, anecdotes : rien ne manque à la narration d'une saison historique qui a vu le Britannique égaler les cinq titres de Juan Manuel Fangio.

Edition : Solar - Prix : 29,99 euros

Notre avis : Grand classique.

Le livre d'or de la moto 2019

Marc Marquez sur un nuage, Johann Zarco en dégringolage après deux saison incroyables, le débutant Fabio Quartararo en ascension météorique : cette saison de MotoGP aura été un parfait exemple de toutes les histoires de pilotes que l'on peut trouver dans le paddock. Et quand elles sont racontées par Michel Turco, on n'hésite pas !

Edition : Solar - Prix : 29,99 euros

Notre avis : Toujours aussi efficace.

McLaren

Cette anthologie est sortie en 2018 mais l'histoire de Bruce McLaren n'en a pris que plus de valeur avec le retour au premier plan de l'équipe de Woking en Formule 1 cette année. Et si Mercedes a encore tout croqué sur les circuits, McLaren reste bien l’écurie la plus titrée derrière Ferrari. Et la seule qui peut se targuer d'avoir gagné les 24 Heures du Mans et les 500 miles d'Indianapolis, et qui compte y être présente dans les années à venir.

Edition : ETAI - Prix : 99,00 euros

Notre avis : Une histoire rare. Peu de pilote ont gagné en Grand Prix avant de fonder leur propre équipe, puis d'inspirer la création de leur marque.