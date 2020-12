Dans les Dossiers Michel Vaillant, Lionel Froissart nous rappelle tout l'imaginaire autour du circuit Paul-Ricard, dont c'était les 50 ans cette année, à travers des récits et des planches de BD.

Notre avis : Une façon originale et passionnante de redécouvrir l'histoire du Castellet

Plus que jamais la référence pour revivre l'édition 2020 de la plus grande course d'Endurance, de la préparation des équipes en coulisses aux premiers essais, jusqu'au dénouement dans les différentes catégories. Avec encore une fois de nombreuses photos pour rythmer le tout.