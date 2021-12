Ferrari en F1

"Avec le sérieux qu'on lui connaît, Peter Nygaard nous donne un viatique pour cette fantastique histoire d'hier, d'aujourd'hui et de demain", annonce Jean-Louis Moncet, journaliste spécialiste ès Scuderia Ferrari en France. Un an après "La Formule 1", son confère danois, arrivé dans le paddock en 1982, pousse pour nous les portes de la Scuderia, qu'il décrit année par année à travers ses machines, ses pilotes et les hommes qui l'ont porté au pinacle ou incarnée dans ses jours plus pénibles. 512 pages à déguster comme un roman agrémenté de nombreuses photos inédites.

Editeur : Glénat - Prix : 59,95 euros

Notre avis : Une anthologie de la Scuderia en Grand Prix.

Gasly, le magnifique

Frédérique Veille, grand reporter à RTL, a choisi de nous faire revivre l'ascension de Pierre Gasly du karting jusqu'à la Formule 1 qui l'ont amené et spécialement sa victoire au Grand Prix d'Italie 2020. C'est en effet à travers une bio en creux, les témoignages des proches - famille, amis, équipiers d'aujourd'hui chez AlphaTauri ou d'hier - et la façon dont ils ont vécu ce 6 septembre historique qu'il nous montre à quel point un pilote ne gagne jamais seul.

Edition : City Editions - Prix : 18,50 euros

Notre avis : Un point de vue original sur le plus bel exploit d'un pilote français de ces dernières années.

Lewis Hamilton, La biographie du plus grand palmarès en F1 de tous les temps

Frank Worral reprend la carrière du champion britannique presque course par course pour relater son ascension à travers ses réussites et ses échecs, dans toutes les dimensions de sa personnalité fascinante mais agaçante, mais qui ne laisse personne indifférent.

Edition : Talent Sport - Prix : 21,90 euros

Notre avis : 358 pages pour aller au coeur du plus grand palmarès de tous les temps.

Drive, Les hommes qui ont fait la Formule 1

On aurait aimé que Netflix soit là pour nous montrer comment les patrons les plus impitoyables du paddock de la Formule 1, Bernie Ecclestone, Max Mosley, Enzo Ferrari, Frank Williams, Ron Dennis ou Flavio Briatore, ou comment les Alain Prost, Ayrton Senna, Michael Schumacher ou Lewis Hamilton se sont imposés comme les plus grands prédateurs en piste, mais l'insider Kevin Eason est là nous faire revivre leurs parcours à travers une galerie de portraits sans concession où l'anecdote n'est jamais loin.

Notre avis : Une chronique de la bataille pour le pouvoir qui se lit comme un page turner.

Edition : Hugo Sport - Prix : 19,95 euros

24 Heures du Mans 2021, le livre officiel

L'ouvrage de référence, également décliné dans une version anglaise, nous emmène dans les coulisses de l'édition 2021 de la plus grande course d'Endurance, de premiers tours de roues dans les différentes catégories pour nous expliquer comment Mike Conway, Kamui Kobayashi et José María Lopez ont mis fin à la malédiction de la Toyota n°7.

Edition : ETAI - Prix : 49,00 euros

Notre avis : L'annuel que tout fan d'Endurance doit avoir dans sa bibliothèque.

L'année automobile 2021

La 65e édition de l'annuel retrace l'année écoulée en consacrant une grande partie de sa pagination au sport automobile, tout en revenant sur les réalités de l'industrie et ses mutations, notamment l'essor de électrique. Avec comme toujours un large chapitre consacré à la culture automobile et au design, en l'occurence les années 70.

Edition : ETAI - Prix : 69,00 euros

Notre avis : La culture automobile sous tous ses aspects. Immanquable.

Le livre d'or de la moto 2021

Le paddock du Mondial de vitesse moto n'a plus de secrets pour Michel Turco depuis des décennies et ce nouvel opus revêt forcément une dimension historique avec le titre de Fabio Quartararo, le premier d'un Français dans la catégorie.

Edition : Solar - Prix : 29,99 euros

Notre avis : Une édition historique !

Valentino Rossi, L'odyssée

Auteur de nombreux best sellers sur la carrière de Valentino Rossi, le journaliste Michel Turco endosse le rôle de scénariste pour accompagner les dessins de Renaud Garreta dans cette BD de 96 pages qui n'oublie rien des exploits, des coups de génie et du charismatique septuple champion du monde en catégorie reine de la vitesse moto.

Edition : Casa - Prix : 21,95 euros

Notre avis : Un ouvrage tout public et une belle façon de rendre hommage à l'artiste qui vient de tirer sa révérence.

