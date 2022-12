Les Grands Récits

Les Grands Récits d'eurosport.fr, écrits par Laurent Vergne et Maxime Dupuis, journalistes de la rédaction, sont désormais disponibles dans cet ouvrage compliant 14 des histoires les plus marquantes du sport. Découvrez pourquoi Roland Ratzenberger et Ayrton Senna sont liés à jamais depuis ce triste week-end du 1er mai 1994, à Imola. Ou, pour aller au-delà de la Formule 1, quels secrets cachait Ivan Lendl, le champion détesté de tous. Ou encore comment Wilma Rudolph, la petite fille qui ne devait pas marcher, est devenue la reine du sprint...

Edition : Amphora - Prix : 23,50 euros

Notre avis : Un siècle de destins pas comme les autres. Entre gloire éternelle, héros improbables, malédictions et vies brisées. Pour plonger dans la folle histoire du sport.

Le livre d'or de la Formule 1 2022

Le démarrage en fanfare Charles Leclerc et Ferrari, puis l'essouflement, et l'impuissance des Mercedes de Lewis Hamilton et George Russell, jusqu'à un rétablissement tardif, ont ouvert la voie à une chevauchée fantastique de Max Verstappen et Red Bull cette saison. En coulisses, les rebondissements ont été nombreux, et tout ceci est raconté à travers des entretiens avec Pierre Waché, directeur technique de Red Bull Racing, ou Pierre Gasly, qui a réussi a obtenir un bon de sortie chez AlphaTauri pour filer chez Alpine en 2023. Et plus encore, des portraits de l'espoir français Victor Martin et de Dietrich Mataeschitz, le grand patron de Red Bull disparu en octobre dernier.

Edition : Solar - Prix : 29,99 euros

Notre avis : Un basique. Tout public.

Max Verstappen, la biographie

Le journaliste néerlandais André Hoogeboom a compris très vite que le fils de Jos était prêt à bousculer l'ordre établi en Formule 1. Dès 2016, il livrait sa biographie du prodige, qu'il n'a depuis cessé de compléter et enrichir. En voici la dernière version, en 252 pages, du rude apprentissage en karting jusqu'à l'avènement d'Abou Dabi 2021.

Edition : Marabout - Prix : 22,90 euros

Notre avis : Un point de vue de Hollande sur la nouvelle star de la F1. Passionnant.

Fernando Alonso, des Asturies à Alpine

L'Espagnol n'a jamais laissé personne indifférent, auprès du public dans les équipes où il est passé. De ses débuts chez Minardi à son retour chez Alpine, en passant par ses deux titres chez Renault, les polémiques chez McLaren et les frustrations chez Ferrari, il a inspiré Loïc Chenevas-Paule, qui nous livre en 272 pages une biographie de "Nando" avant son passage chez Aston Martin. Sans oublier ses deux triomphes aux 24 Heures du Mans et son expérience aux 500 miles d'Indianapolis.

Edition : Talent Sport - Prix : 19,90 euros

Notre avis : Pour comprendre pourquoi l'inoxydable Fernando Alonso fascine plus que jamais à 41 ans.

Patrick Tambay, pilote & gentleman

Cette biographie parue fin 2021 renvoie un écho émouvant à la disparition récente de cet as des pistes, qui a été champion de France Junior en ski avant de devenir vainqueur de Grand Prix en Formule 1 pour Ferrari, au coeur d'une période dramatique pour la Scuderia. Frédéric Valli, l'auteur, retrace le parcours de cet éclectique qui s'est fait connaître en remportant la série CanAm en Amérique du Nord avant la Formule 1, et a aussi disputé les 24 Heures du Mans et le Paris-Dakar.

Edition : La compagnie littéraire - Prix : 37,00 euros (+8,00 euros de port)

Notre avis : Une vingtaine d'interviews de quelques un des plus grands nom de l'époque (Mario Andretti, Alan Jones, Mauro Forghieri...) en font un ouvrage absolument précieux.

Formula 1, The Impossible Collection

Le journaliste britannique Brad Spurgeon s'attaque à une tache ambitieuse : expliquer comment la Formule 1 est passée de l'amateurisme de son premier championnat du monde, en 1950, à l'un des sports les plus populaires de la planète ces dernières années. A force de percées techniques, d'exploits de ses plus grands champions, et de managers hors du commun.

NB : livre en anglais.

Editeur : Assouline Eds - Prix : 920 euros

Notre avis : Un livre d'exception.

24 Heures du Mans 2022, le livre officiel

Ce classique revient par le détail pourquoi le duel tant espéré entre Toyota et Alpine n'a pas eu lieu, et pourquoi la machine japonaise n°8 a ajouté un nouveau chapitre à sa saga dans la Sarthe. Et comment le Suisse Sébastien Buemi est un peu plus entré dans la légende avec un 4e titre.

Edition : ETAI - Prix : 49,00 euros

Notre avis : Un annuel toujours aussi complet, qui fait la belle part aux illustrations.

L'année automobile 2022

En l'absence désormais d'annuel consacré spécifiquement au WRC, ce classique qui fête ses 70 ans fait très bien le travail en revenant sur tous les rallyes de la saison, de la formidable victoire de Sébastien Loeb (Ford) au Rallye Monte-Carlo jusqu'à l'avènement de Kalle Rovanperä (Toyota), le plus jeune champion du monde des rallyes de l'Histoire du WRC. La partie Sport de cette ouvrage revient en détails sur la saison de Formule 1, ainsi que celle des championnats du monde d'Endurance et de Formule E. Et comme toujours, la production industrielle et la culture automobile y tiennent une place de choix.

Edition : ETAI - Prix : 69,00 euros

Notre avis : Une vision à 360° de l'automobile.

Le livre d'or de la moto 2022

La saison 2021 avait sonné qu'un avertissement, et ni Yamaha ni Fabio Quartararo n'y ont coupé en 2022. L'armada Ducati a déferlé sur les pistes du Mondial et Pecco Bagnaia est revenu de nulle part pour coiffer sa première couronne mondiale. Dans une ambiance extraordinaire de respect avec le Niçois, qui y a cru jusqu'au bout.

Edition : Solar - Prix : 29,99 euros

Notre avis : Michel Turco, la meilleure signature du paddock.

Ducati, 20 ans de MotoGP

On connaissait Michel Turco pour ses best sellers sur Valentino Rossi, voilà qu'il nous plonge dans l'histoire de la firme italienne, de retour au sommet de la catégorie reine de la vitesse. Le journaliste de Moto Revue nous fait revivre année par année la saga des Desmoseidici sur les circuits depuis deux décennies, marquées par les titre Pilotes de Casey Stoner en 2007 et Francesco Bagnaia en 2022.

Edition : Casa - Prix : 39,95 euros

Notre avis : Au bonheur des Ducatistes

50 pilotes de légende MotoGP

Philippe Monneret, consultant Moto sur les antennes d'Eurosport, et Lionel Rosso ont sélectionné les 50 pilotes qui ont construit la légende de la classe reine. Ils ont déterminé leur choix à travers quatre critères chacun noté sur 10 : palmarès, talent, popularité, charisme. Chaque pilote est donc noté sur 40, et c'est sans surprise Valentino Rossi qui émerge en n°1 incontesté. On vous laisse découvrir la suite du classement, avec l'explication de Philippe Monneret, vainqueur des 24 Heures du Mans.

Edition : Solar - Prix : 24,99 euros

Notre avis : Une façon de découvrir ou redécouvrir l'histoire de la 500cm3 / MotoGP à travers un classement original.

