Il a beau être quadragénaire, Valentino Rossi est plus que jamais friand de sensations fortes. Et même si la saison de MotoGP est terminée, l’Italien n’est pas du genre à se la couler douce. On le sait depuis plusieurs semaines maintenant, il va se tester lundi sur le circuit de Valence au volant de la Formule 1 d’une autre légende, le désormais sextuple champion du monde de la discipline, Lewis Hamilton. Et il prépare activement cette sortie. Dans le même temps, le Britannique, lui, tendra de prendre en main la moto de Rossi pour un échange de montures qui s’annonce spectaculaire.

Et le "Docteur", comme à son habitude, ne laisse rien au hasard, puisque le moulage du baquet de la Mercedes a été effectué à sa taille et qu’il a d’ores et déjà pris place à l’intérieur, comme il l’a partagé ce jeudi dans une photo sur son compte Instagram. "Je pense que Lewis Hamilton et moi allons bien nous amuser", a-t-il posté pour accompagner le cliché. Dans son message, il a d’ailleurs pris soin de mentionner le sponsor commun à Mercedes et Yamaha "Monster Energy" qui a rendu cet événement possible.

Il ne s’agira pas d’une première à bord d’une F1 pour Rossi, qui a déjà effectué plusieurs journées d’essais avec Ferrari dans le passé. La rumeur d’une reconversion sur quatre roues au sein de la Scuderia avait même alors circulé. Hamilton, en revanche, pilotera pour la première fois une MotoGP, même s'il a déjà testé une Yamaha de Superbike.