Sports mécaniques

Superbike - Jonathan Rea : "Gagner un titre à nouveau, c'est encore plus dur"

SUPERBIKE - Au plus haut niveau depuis près de 15 ans, Jonathan Rea raconte à quel point il est difficile de rester au sommet. Vainqueur six fois d'affilée du Championnat du monde de Superbike, le Nord-irlandais explique que la concurrence s'est accrue ces dernières années et que le niveau est de plus en plus dense.

00:03:03, il y a 2 heures