Villeneuve, Montoya, Button : nouvelle course virtuelle "Race All Star" ce samedi !

Ce samedi, ne ratez surtout pas la suite de la saison "Race All-Star", des courses virtuelles réunissant des champions de la simulation, des pilotes et des légendes du sport automobile.

Jacques Villeneuve, Juan Pablo Montoya, Jenson Button… Vous les avez récemment retrouvés lors du lancement de la saison des courses virtuelles "Race All Star". Vous pourrez encore les suivre, ce samedi, avec de nouvelles épreuves diffusées sur Eurosport !

Dès 18h00, vous pourrez suivre en direct toute la compétition sur les antennes d'Eurosport ainsi que sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Au total, il y aura pas moins de six courses tout au long de l'après-midi : une sera réservée aux pilotes de simulation et deux autres opposeront les pilotes professionnels. Les "Légendes" s'affronteront également en deux manches.

