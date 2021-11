Le jour même où la FISU lançait officiellement son appel à candidatures, deux pays demandaient déjà à organiser l'Universiade 2027. Du 1er septembre 2021 au 31 janvier 2022, les fédérations nationales du sport universitaire (FNSU) pourront postuler aux Universiades 2027 et 2029 de la FISU. La République de Corée et les États-Unis ont été les premiers à se proposer comme hôte des plus grandes rencontres multisports mondiales pour les athlètes universitaires.

« Voir l’organisation des futures Universiades 2027 et 2029 de la FISU susciter un tel intérêt, malgré la pandémie en cours, est très encourageant », déclare Eric Saintrond, secrétaire général et P.D.G. de la FISU. « Alors que la faisabilité des majeurs événements sportifs internationaux reste actuellement très incertaine, recevoir deux offres sérieuses, le jour précis de l’appel à candidatures de la FISU, est un signe d’avenir positif. Non seulement pour la FISU, mais aussi pour le sport à l'échelle du globe. Cela démontre la grande valeur de nos compétitions pour les villes organisatrices et l'importance du sport au sein de notre communauté mondiale, même en pleine pandémie. »

Ces deux pays ont chacun déjà reçu des Universiades de la FISU. Les États-Unis ont accueilli deux Universiades : celle d'hiver de Lake Placid 1972 et celle d'été de Buffalo 1993. En outre, l'édition de l'hiver 2023 se tenant à nouveau à Lake Placid, les États-Unis seront hôte des Universiades de la FISU pour la quatrième fois s’ils remportent cette candidature.

Quant à elle, la République de Corée a déjà organisé trois Universiades de la FISU : celle d'hiver de Chonju-Muju 1997 et celles d'été de Daegu 2003 et de Gwanju 2015.

Pour ses Universiades 2027 et 2029, la FISU insistera sur le respect de l’environnement. Aussi, les candidats convaincants devront utiliser des sites déjà existants, éviter l’emploi de produits à usage unique, tels que les gobelets en plastique, et promouvoir les transports publics. Plus d’informations sur la manière de postuler efficacement aux Universiades 2027 et 2029 de la FISU sont disponibles ici .

