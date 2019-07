Deux nouvelles médailles pour la France à 3 jours de la fin des Universiades

Marie-Paule Blé faisait clairement partie des favorites au taekwondo, elle qui avait remporté le bronze cette année aux Championnats du monde de Manchester. Malheureusement, elle a subi la loi de la Turque Nafia Kus en demi-finale du tournoi. Elle est donc montée sur la 3e marche du podium.

L’autre surprise est venue de la hurdleuse Coralie Comte. Elle a pris la 3e place de la finale du 100 m haies avec un temps de 13,09 s. En plus de remporter une médaille, elle a amélioré son record personnel.

Dans le sillage de ces bonnes performances, les volleyeurs et les tennismen ont confirmé leur état de grâce du moment. Lucas Poullain, qui s’était qualifié le jour précédent en sortant la tête de série n° 1 du tournoi, a obtenu son billet pour les demi-finales du double mixte. En compagnie Alice Robbe, il est venu à bout de l’équipe de Taïwan en 3 sets : 3-6, 7-6, 10-8. Pour la première fois de son histoire, le tennis repartira des Universiades avec 2 médailles en poche.

De son côté, l’équipe de France masculine de volley poursuit sa fantastique épopée. Après avoir accroché l’Iran et le Brésil à leur tableau de chasse, les Bleus étaient opposés à la République tchèque en quart de finale, qui avait terminé 1re de sa poule. Ils se sont imposés en 3 sets : 25-22, 27-17, 24-226, 25-19. Vendredi après-midi, l’équipe jouera une place en finale face à l’Italie.

Les footballeurs, par contre, n’ont pas réussi à se relever de leur quart de finale perdue face à l’Italie. En match de classement, ils ont été battus par la Corée du Sud (2-3). Ils joueront pour la 7e place contre l’Irlande samedi.

À trois journées de la cérémonie de clôture, la France a d’ores et déjà égalé le nombre de médailles obtenues à Taipei en 2017 (17). Elle se classe au 13e rang des nations, dernière la Pologne et devant l’Australie. Le Japon est premier avec 55 médailles, dont 22 en or .