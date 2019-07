La France clôture les Universiades 2019 de Naples avec deux nouvelles médailles

Au 5 000 m, Yann Schrub a signé un très bel exploit. Peu impressionné par la concurrence, il a attaqué au culot dans les derniers 800 mètres et a bien failli remporter le titre… mais il a été rejoint dans les derniers mètres par le Suisse Jonas Raess qui l’a battu de quelques centièmes.

À la longueur, Yann Randrianasolo est monté sur la deuxième marche du podium avec un bond à 7,95 m. Seul le Japonais Yuki Hashioka (8,01 m) a fait mieux que lui. Rappelons qu’à Taipei il y a deux ans, Raihau Maiau avait obtenu le bronze.

Sur 800 m, Aymeric Lusine a fini 6e de la finale avec un temps de 1:48,62. Quant à Krilan Le Bihan, il a pris la 21e place au semi-marathon.

Au football, la France a été jusqu’aux tirs au but pour battre l’Irlande, alors que les deux équipes étaient à 1-1 à la fin des prolongations. Les Bleus quittent donc le tournoi avec une 7e place.

Les volleyeurs, qui voulaient terminer sur une bonne note, ont manqué le coche dans le match pour la 3e place. Ils ont été battus par la Russie en 3 sets : 25-18, 25-20, 25-22. Ils terminent donc au pied du podium. Malgré tout, il s’agit de la meilleure performance du volley français depuis les Universiades de Pékin en 2001 où les Bleus avaient gagné la médaille d’argent.

Autre déception : la 6e place au ruban de Ksenya Moustafaeva, l’un des grands espoirs de médailles. La gymnaste s’était pourtant classée 2e en qualifications.

Avec 23 médailles, la France a fait largement mieux qu’à Taipei en 2017. Elle termine au 16e rang des nations (et 8e en total de médailles). A la première place, on retrouve le Japon avec un total de 82 médailles, dont 33 en or. Derrière se classe la Russie avec le même total, mais seulement 22 médailles d’or. La Chine termine 3e avec 43 médailles.