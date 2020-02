Nouvelle stratégie, nouveau logo : La FISU se modernise

Au-delà d’un aspect purement graphique, l’évolution de l’image de cette marque s’inscrit dans une stratégie de réflexion beaucoup plus large sur les 7 ans à venir. Première évolution : l’architecture des compétitions internationales. La FISU a mis en place des Ligues universitaires mondiales, qui auront lieu les années paires, et des Coupes du Monde universitaire par discipline les années impaires.

Conséquence de ces changements : le programme des Championnats du Monde universitaire FISU sera réduit. La priorité sera donnée aux compétitions régionales et continentales, qui serviront de tremplin qualificatif pour les Ligues universitaires et les Coupes du Monde. Les Championnats du monde universitaires commenceront dès 2020. Ils mettront à l’honneur de nombreuses disciplines oubliées des Universiades : cross-country, football américain, beach-volley, floorball, triathlon, wushu, squash, Muay-thaï, cheerleading et même échecs.

Place aux Jeux mondiaux universitaires

Les Coupes du Monde, elles, concernent le foot à 11 et le basket 3x3. Les premières éditions ont eu lieu à la fin de l’année 2019 en Chine : à Xiamen pour le 3x3 et Jinjiang pour le football. En foot à 11, l’Université d’Ottawa a été titrée chez les femmes tandis que chez les hommes, la victoire est revenue à l’Université d’état d’Uruguay. Au basket, ce sont les Brésiliens de la Paulista University et les Chinoises de la Tsinghua University qui l’ont emporté.

En 2020, les deux villes hôtes de Xiamen et Jinjang accueilleront une nouvelle fois les phases finales des Coupes du monde étudiantes. Les Universiades, la compétition phare de la FISU, garderont le même format, mais s’appelleront désormais les Jeux mondiaux universitaires. La prochaine édition des Jeux d’été aura lieu en Chine, à Chengdu en 2021. En 2023, les athlètes auront rendez-vous à Ekaterinbourg en Russie. Trois nouveaux sports seront mis à l’honneur : la boxe, le sambo et le rugby à 7. Les Universiades d’hiver, par contre, garderont leur nom pour la 30e édition qui se déroulera à Lucerne en 2021. Ensuite, dès 2023 à Lake Placid, elles deviendront les Jeux mondiaux universitaires d’hiver.