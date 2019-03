Paco Rassat décroche le bronze au slalom des Universiades d’hiver à Krasnoïarsk

Après une première manche plutôt moyenne où il a terminé 7e, le pensionnaire du Ski Club des Aillons a brillamment remporté le 2e run et a sécurisé la médaille de bronze.

Dans cette épreuve, Baptiste Silvestre a fait une première manche prometteuse avec une 2e place à la clé, mais il n’a malheureusement pas terminé le run suivant. La médaille d’or est revenue au Russe Simon Efimov, tandis que l’Autrichien Richard Leitgeb a obtenu l’argent.

La Mass Start de 15 km en ski de randonnée nordique a été plus compliquée à négocier pour les Françaises. Laurie Flochon, la seule Bleue engagée dans l’épreuve, a terminé 32e, à plus de 6 minutes du trio de tête 100% russe. La course a été remportée par Alisa Zhambalova, suivie d’Ekaterina Smirnova et de Yana Kirpichenko.

Les Russes ont aussi régné en maître sur le ski cross. En finale féminine, c’est Ekaterina Maltseva qui a remporté l’or. Derrière, on retrouve sa compatriote Anna Antonova, ainsi que la Tchèque Klara Kasparova. Chez les hommes, la grande finale a été dominée par le Russe Artem Nabiulin. Il a devancé Maxim Vikhrov et l’Allemand Florian Wilmsmann.

En finale du hockey sur glace féminin, les États-Unis sont repartis de Krasnoïarsk sans une médaille. Ils ont été battus à la surprise générale par le Japon dans la rencontre pour la 3e place (2-1). Le tournoi a été remporté par la Russie, qui a pris le meilleur sur le Canada lors du dernier match.

Même si le gros des épreuves est déjà fini, certains athlètes seront en piste demain mardi. Il y aura notamment la Mass Start masculine de 30 km en ski de fond, ainsi que les phases finales du tournoi masculin de hockey sur glace.

La France occupe la 7e place au classement général. Toutefois, les Bleus ont égalé le record de 13 médailles qu’ils avaient établi aux Universiades d’Harbin en 2009. Sans surprise, la Russe écrase la concurrence avec 109 médailles remportées, dont 40 en or.