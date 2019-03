Universiade d’hiver 2019 de Krasnoïarsk : les Bleus en ordre de marche derrière Perrine Laffont

La 29ème Olympiade de Krasnoïarsk regroupe cette année plus de 3 000 sportifs dans 11 disciplines différentes. Cinquante nations seront représentées, dont la France, qui fera le voyage avec 41 athlètes.

Les Bleus tenteront de battre leur record d’il y a 2 ans à Almaty, où ils avaient récolté 8 médailles. La délégation sera emmenée par la freestyleuse Perrine Laffont, double championne du Monde et championne olympique de bosses. La protégée de Ludovic Didier est particulièrement en forme puisqu’elle est actuellement en tête du classement de la Coupe du Monde. Son homologue masculin Benjamin Cavet, vice-champion du Monde de bosses en 2017, compte également parmi les favoris de sa discipline.

Parmi les autres chances de médailles, citons la patineuse Marie-Bérénice Meite. La pensionnaire de l’ES Vitry a notamment remporté 4 fois le championnat de France depuis 2014. En Short Track, Quentin Ferocq pourrait aussi se distinguer : il s’est classé 6ème du 500 m en Coupe du Monde l’année dernière. Enfin, il faudra être attentif aux performances d’Alexandre Coliter. Ce dernier s’est entre autres classé 7ème au championnat de France Géant Élite l’année dernière.

Chez les Français, 30 des 41 athlètes présents sont licenciés en région Auvergne Rhône-Alpes. Le plus gros contingent provient de l’Université de Grenoble avec 13 athlètes, juste derrière l’Université de Savoie Mont-Blanc (12 étudiants), d’où proviennent Perrine Laffont et Benjamin Cavet. Notons en plus que Louis Schwartz (ski de fond), Jules Escobar (ski Freestyle) et Alexandre Coltier étaient déjà du voyage en 2017 aux Universiades d’Almaty.

Si la compétition débute officiellement le samedi 2, certaines épreuves ont déjà eu lieu. En bandy féminin, la Suède a notamment infligé un très sévère 20-0 aux États-Unis en tour préliminaire. En hockey sur glace féminin, le Canada a très largement battu la Chine (0-10). Chez les hommes, les Russes se sont courtement inclinés face à la Slovaquie (1-0).