Universiades de Krasnoïarsk : Galyavieva et Thauron remportent le bronze en danse sur glace

Mae Berenice Meite a fini 6e du programme court féminin, lequel a été remporté par la Japonaise Mai Mihara. Cette dernière a devancé la Russe Stanislava Konstantinova et une autre Japonaise, Hina Takeno. Demain, le programme libre décidera de l’attribution des médailles. Meite, qui pointe à près de 5 points de la 3e place, aura bien du mal à exister.

En ski de randonnée nordique, le sprint mixte a été remporté par la 1re équipe russe, suivie de la République tchèque et de la 2e équipe russe. Aucune équipe française n’était alignée sur cette course.

Après une semaine de tournoi, le bandy féminin a enfin livré son verdict. En finale, la Suède a battu la Russie (5-3). La médaille de bronze a été remportée par la Norvège, qui a pris le meilleur sur les États-Unis (4-1).

En ski alpin, sur le slalom géant, les Français ont déçu. La 1re manche est revenue au Russe Ivan Kuznetsov. L’Autrichien Julian Kienreich et le Suisse Livio Simonet ont respectivement pris la 2e et la 3e place. Paul Perrier, le premier français, a terminé 11e. Dans la 2e manche, il a terminé 9e. Ivan Kuznetsov a encore une fois signé le meilleur temps, talonné par l’Italien Alberto Blengini et le Suisse Livio Simonet.

Aujourd’hui avait aussi lieu le concours de half pipe en snowboard. Chez les femmes, le podium a été 100 % asiatique avec la médaille d’or de Kurumi Imai. On retrouve ensuite les Chinoises Leng Qiu et Shaotong Wu. Du côté masculin, le titre a été remporté par le Russe Nikita Avtaneev. Le Sud-Coréen Leejun Kweon et le Finlandais Axel Thelen ont complété le podium.

Samedi, le programme sera chargé avec notamment du ski alpin, du biathlon, du ski de randonnée nordique, du patinage artistique et surtout du ski freestyle. Tous les yeux seront braqués sur Perrine Laffont, chef de file de la délégation française, qui tentera d’apporter un deuxième titre à la France en ski de bosses.