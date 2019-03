Universiades d’hiver 2019 : déceptions en série chez les Français pour la 2e journée de compétition

En Super-G féminin, la victoire est revenue à l’Autrichienne Jessica Grefrerer. La Suissesse Amélie Dupasquier et la Suédoise Fanny Lawson ont complété le podium. La première Française, Carmen Haro, a pris la 19e place.

Chez les hommes, c’est le Suisse Lukas Zippert qui a remporté la médaille d’or. Tomas Klinsky (République tchèque) et Yannick Chabloz (Suisse) se sont respectivement adjugé l’argent et le bronze. Paul Perrier, termine à la 14e place. Alexandre Coltier, dont on attendait beaucoup après sa 7e place au Géant Élite l’année dernière, n’a pris que la 20e place.

Le ski de fond féminin a réservé quelques surprises puisque le 5 km féminin a été remporté par la Chinoise Jing Xi. Viennent ensuite deux Américaines : Isabel Sharp et Emma Malmquist. Marine Flochon s’est quant à elle classée 6e.

Sur le 10 km masculin, la victoire est revenue à l’Américain Andrew Sielgel, talonné par le Canadien Gavin Shields et le Chinois Zonghui Sha. Pierrick Sigaud et Paul Combey ont fini à la 7e et la 8e place.

En saut acrobatique, c’est la Biélorusse Aliaksandra Ramanouskaya qui a triomphé. Elle a devancé au classement la Russe Liubov Nikitina et 2 Kazakhs : Zhanbota Aldabergenova et Ayana Zholdas. Chez les hommes, le Russe Maxim Burov s’est adjugé le concours. Il a devancé le Chinois Zhonglin Li et son compatriote Ruslan Katmanov.

Les Russes ont eu la mainmise sur le snowboard cross féminin, avec la victoire de Kristina Paul et la 2e place d’Aleksandra Parshina. Le bronze est revenu à la Canadienne Audrey McManiman.

Du côté du SBX masculin, c’est le Canadien Will Malish qui s’est adjugé la finale. Il devance le Russe Daniil Dilman et le Japonais Yoshiki Takahara.

Lundi, le programme sera chargé avec notamment du patinage de vitesse, mais aussi le biathlon et les épreuves de combiné en ski alpin.