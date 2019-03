Universiades d’hiver : Galyavieva et Thauron, troisième place du programme court de danse sur glace

La première place est revenue à Betina Popova et Serguey Mozgov. Pour le reste des Français, la journée du jeudi a été plutôt morose. Sur le biathlon féminin, Marine Challamel a pris la 9e place sur la poursuite de 10 km. Sur le podium, on retrouve 3 Russes : Ekaterina Moshkova, Irina Kazakevich et Tamara Voronina. Chez les hommes, la poursuite a aussi été dominée par les athlètes locaux. En 12,5 km, la médaille d’or est revenue à Dmitri Ivanov. Nikita Porshnev a obtenu l’argent et Eduard Latypov le bronze. Le premier Français, Felix Cottet-Puinel, est 14e.

Dans l’épreuve de slalom géant en ski alpin, les Russes ont fait carton plein. Chez les femmes, la première manche a été remportée par Ekaterina Tkachenko. Elle a devancé Iulija Pleshkova et Anastasia Gornostaeva. Dans la deuxième manche, Lea Chapuis a terminé 6e. La victoire a une nouvelle fois été remportée par la Russe Tkachenko, devant Denise Dingsleder (Autriche) et Iulia Pleshkova (Russie). En ski d’orientation, la Russie a triomphé sur le relais mixte. Aux deuxièmes et troisièmes places, on retrouve les deux équipes norvégiennes, suivies de l’Italie et de la Finlande.

La France reste au 6e rang du classement par équipes avec 8 médailles, dont une en or. La Russie écrase littéralement la concurrence avec un total de 70 médailles, dont 23 en or. Vendredi, plusieurs disciplines seront au programme : ski alpin, ski de randonnée nordique, patinage artistique et snowboard, sans oublier la finale du tournoi féminin de bandy entre la Suède et la Russie. Il faudra aussi avoir un œil attentif sur Adelina Galyavieva et Louis Thauron, qui participeront au programme libre de danse sur glace. Bien que leur association soit très récente, les deux patineurs sont en lice pour remporter la 9e médaille française.