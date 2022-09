Superbike

SUPERBIKE - Un dernier tour de folie et Lecuona signe sa première pole depuissix ans

SUPERBIKE - Deux changements de leader dans la dernière minute. La Superpole du Grand Prix de Catalogne a donné lieu à un superbe spectacle, samedi. Mais au bout du compte, Iker Lecuona a renoué avec une place qu'il n'avait plus connue depuis six ans, celle de vainqueur de la Superpole, devant Alex Lowes et Jonathan Rea. Suivez le championnat de Superbike sur Eurosport !

00:05:33, il y a 36 minutes