Superbike

SUPERBIKE COURSE 2 - Razagatloglu fait coup double à Most ! Bautista toujours leader : le dernier tour en vidéo

SUPERBIKE COURSE 2 - Toprak Razagatloglu était le plus fort en République Tchèque. Le Turc a remporté la course devant l'Espgnol Alvaro Bautista après sa victoire lors de la Course Superpole devant le Britannique Jonathan Rea. Revivez le dernier tour en vidéo.

00:01:58, il y a 12 minutes