Superbike

Superbike Magny-Cours : Alvaro Bautista remporte la course 1 : l'arrivée en vidéo

SUPERBIKE - Victoire et gros coup au championnat. Alvaro Bautista (Aruba.it Racing - Ducati) a gagné la "course 1", samedi sur le circuit de Nevers Magny-Cours. Scott Redding (BMW Motorrad WorldSBK) et Axel Bassani (Motocorsa Racing) complètent le podium d'une épreuve dont voici l'arrivée. Au classement pilotes, Bautista conforte son statut de leader. Il compte 56 points d'avance sur Jonathan Rea.

00:02:50, il y a une heure