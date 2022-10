Superbike

Superbike championnat du monde - Victorieux de la course 2, Alvaro Bautista a réussi son week-end portugais

Álvaro Bautista (Ducati) a passé un bon week-end portugais : après avoir terminé deuxième de la course 1, le pilote espagnol a remporté la n°2 à Portimao dimanche, devant Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Bautista en est maintenant à 28 victoires cette saison, et la tête du Mondial Superbike reste assurée pour lui à 9 courses de la fin. Voici en images les derniers tours de la course n°2.

00:01:50, il y a 43 minutes