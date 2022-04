Le Brésilien Gabriel Medina, triple champion du monde de surf, reprendra la compétition en mai, après s'être accordé une pause en janvier pour soigner son mental et son physique, a-t-il annoncé dans un entretien télévisé dont un premier extrait a été diffusé vendredi. "Je vais mieux et je suis content de m'être retrouvé. J'ai beaucoup appris durant cette période loin des compétitions et je sens que je suis à nouveau à 100%, c'est pourquoi j'annonce mon retour", a déclaré le surfeur de 28 ans, lors d'un long entretien qui sera diffusé dans son intégralité dimanche, lors de l'émission Esporte Espetacular, de TV Globo.

Détenteur des titres mondiaux de 2014, 2018 et 2021, il devrait être en lice pour la sixième étape du circuit mondial (WSL), du 28 mai au 6 juin, à G-Land, en Indonésie. "Je suis motivé, ça me manquait de participer aux compétitions, de voyager, de voir mes amis (du circuit)", a ajouté le Brésilien, qui aura besoin d'une invitation du WSL pour participer au reste de la saison.

Problèmes émotionnels

Le 24 janvier, Medina, qui est proche du footballeur Neymar, avait annoncé qu'il s'éloignerait des compétitions pour traiter des "problèmes émotionnels", ainsi que quelques pépins physiques, notamment au niveau de la hanche. Il avait rejoint plusieurs sportifs d'élite qui ont mis la question de la santé mentale au premier plan, comme la gymnaste américaine Simone Biles, la joueuse de tennis japonaise Naomi Osaka ou le cycliste néerlandais Tom Dumoulin.

L'an dernier, le Brésilien a remporté son troisième titre mondial, mais n'est pas parvenu à monter sur le podium aux jeux Olympiques de Tokyo. Début 2022, il s'est séparé de sa compagne, l'actrice et mannequin Yasmin Brunet.

