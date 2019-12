Les passionnés de surf vont très probablement pouvoir voir des paysages magnifiques lors des Jeux olympiques de Paris 2024. En effet, le conseil d'administration du Comité d'organisation (COJO) a annoncé jeudi avoir validé la candidature de Tahiti pour les épreuves de surf, sport additionnel de cette édition 2024 des Jeux. Ce choix n'est pas encore officiel, puisqu'il faut l'accord du Comité International Olympique qui se prononcera le 8 janvier prochain.

Si la candidature est retenue, les épreuves auront lieu sur le site de Teahupoo, un site réputé et apprécié par les surfeurs du monde entier et surtout connu connu pour offrir l'une des vagues les plus puissantes, spectaculaires et périlleuses au monde. Quatre autres villes françaises dans le sud-ouest et en Bretagne s'étaient portées candidates.