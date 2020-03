La ligue professionnelle de surf (WSL) a annulé mardi jusqu'à fin mai l'ensemble des épreuves du circuit pro en raison de la pandémie du coronavirus, entraînant un bouleversement du calendrier. Erik Logan, le patron de la World Surf League (WSL) qui organise le circuit, avait déjà annoncé dimanche l'annulation de la première étape, prévue à la fin du mois sur le site de Snappers Rocks à Gold Coast, dans l'Etat du Queensland.

Cette mesure a été étendue mardi aux deux étapes suivantes prévues à Bells Beach (Victoria) et à Margaret River (Australie-Occidentale). Le maintien du Quiksilver Pro G-Land, qui doit effectuer son retour dans le calendrier du surf mondial en juin en Indonésie, n'est pas certain. "Nous avons l'intention de commencer la saison 2020 du Championship Tour, et toutes nos épreuves, dès que possible", a néanmoins assuré Erik Logan dans un communiqué.

"Nous élaborons actuellement différents scénarios pour une tournée 2020 réorganisée", a affirmé le patron de la WSL. Il a expliqué que les mesures de quarantaine prises pour les voyageurs arrivant de l'étranger ne cessant d'évoluer à travers toute la planète, rendent très difficile toute planification du début de la saison. En effet, toutes les personnes arrivant en Australie sont placées en auto-quarantaine durant quatorze jours.