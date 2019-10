Jérémy Florès sera au premier rendez-vous olympique du surf. Le Français, âgé de 31 ans, s'est qualifié vendredi lors du Championship Tourmême s'il s'est arrêté au 3e tour de l'étape disputée au Portugal. Mais les éliminations cumulées d'autres surfeurs lui assurent de terminer dans le Top 10 du CT de la World Surf League (WSL), éligible pour les Jeux. Plus grand surfeur européen de tous les temps, il avait fait un grand pas vers la qualification la semaine dernière en remportant pour la première fois de sa carrière l'étape française du circuit pro mondial à Hossegor (Landes), 9e des 11 étapes du CT.

Florès devra valider sa qualification aux JO en participant aux Championnats du monde de l'International Surfing Association (ISA) en mai 2020. "Ça a été une longue année avec beaucoup de pression autour des Jeux Olympiques", a affirmé Jérémy Florès dans un communiqué de la Fédération française de surf. "Je suis content que ce soit fait. Content de représenter mon pays, j'ai toujours été fier de représenter la France. Quand je représente la France, je représente aussi mon île de La Réunion", a-t-il ajouté.

Le tout jeune papa, qui a grandi à La Réunion, a remporté quatre victoires sur le CT (Hawaï 2010 et 2017, Tahiti 2015) qu'il avait intégré à 18 ans. Le président de la Fédération, Jean-Luc Arassus, a exprimé "la plus sincère gratitude du surf français pour (cette) qualification (...) Jérémy écrit son nom sur cette page historique du surf olympique". Michel Bourez et Johanne Defay sont également en position favorable pour accompagner Jérémy Florès à Tokyo.