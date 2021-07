Il y a des histoires qui resteront gravées à jamais dans l'histoire des Jeux Olympiques. Celle du surfeur Italo Ferreira en fera sans doute partie. Mardi, le Brésilien est devenu le premier médaillé d'or de la discipline qui faisait son entrée dans les J.O cet été au Japon. Avec 15,14 points en finale, il s'est imposé devant le Japonais Kanoa Igarashi, qui n'a pu en comptabiliser que 6,60. Une victoire sans conteste, donc, tant le Brésilien a dominé son tournoi olympique. Pourtant, Italo Ferreira avait cassé sa planche lors de la première manche mardi. Mais les planètes semblaient alignées pour qu'il remporte la première médaille d'or du surf masculin aux J.O, et ce depuis plusieurs mois...

Arrivé à neuf minutes de la fin d'une qualification...

Tokyo 2020 Lacaze : "Bourez n’a pas pu rivaliser avec Gabriel Medina qui était en état de grâce" IL Y A UNE HEURE

Le mercredi 11 septembre 2019, Italo Ferreira doit se rendre à Miyazaki, au sud du Japon, pour disputer une qualification pour disputer les Jeux Olympiques de Tokyo. Mais, trois jours avant, il est victime d'un vol de voiture aux Etats-Unis. Dans son véhicule se trouvaient son passeport ainsi que plusieurs documents lui permettant de voyager à travers le monde pour disputer différentes compétitions et qualifications en tant que surfeur professionnel.

Le timing semblait serré mais Ferreira n'a pas abdiqué. En urgence, il a fait une nouvelle demande de passeport pour se rendre à Miyazaki dans les temps. Mais son vol pour la ville japonaise a été retardé à cause d'un typhon. Impossible, au moment du décalage de son voyage, d'arriver dans les temps pour la qualification. Mais un miracle a pu sauver le Brésilien : les épreuves ont été décalées d'une heure. Ainsi, Ferreira a pu arriver sur place à neuf minutes de la fin des qualifications. Pas question pour le surfeur de perdre la moindre seconde et de prendre le risque de louper les qualifs' après tant de péripéties : il enfile un short en jean, emprunte la planche de son compatriote Filipe Toledo et tente sa chance. Et il s'est imposé, conservant ainsi toutes ses chances de qualification pour les J.O.

Italo Ferreira a donc remporté, mardi, la première médaille d'or de l'histoire olympique du surf, à Ichinomiya. Il fait partie de la "Brazilian storm", la flambée de Brésiliens qui domine le surf mondial depuis plusieurs années. Le Japonais Kanoa Igarashi et l'Australien Owen Wright sont respectivement sur les deuxième et troisième marches du podium. Le Brésilien Gabriel Medina, grand favori de ce premier tournoi olympique, est tombé aux portes de la finale.

Rouleau, antenne, épaule de la vague : tout ce que vous devez savoir sur le surf olympique

Tokyo 2020 Un 9/10 après un aérial magnifique : comment Medina a éliminé Bourez IL Y A 7 HEURES