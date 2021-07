La tempête Nepartak continue de faire des siennes. Les prévisions météo annoncent de la houle pour mardi avec l'arrivée de la tempête tropicale, ce qui convient aux surfeurs. Mais en revanche, il ne devrait plus y avoir de vagues mercredi, rendant difficile la tenue des épreuves, sur le site de Tsurigasaki Beach.

Ce mardi sera donc la dernière journée consacrée au surf lors de ces Jeux Olympiques. Au programme figurent les quarts de finale messieurs (à partir de 00h00 heure française) et dames (4h12), les demi-finales messieurs (4h48) et dames (6h00), le match pour la médaille de bronze messieurs (7h16) et dames (8h01) et la finale messieurs (8h46) et dames (9h31).

