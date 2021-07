La septième médaille tricolore est là ! A 19 ans, Althéa Laurin a décroché la médaille de bronze en taekwondo (+67kg), et s'offre un magnifique podium pour ses premiers Jeux Olympiques. Elle a battu l'Ivoirienne Aminata Charlene Touré (18-6) après la désillusion de sa défaite en demi-finale un peu plus tôt.

Dans un combat tendu et serré dans les deux premières manches, avant de tourner complètement en faveur de la Française, la jeune tricolore a su gérer ses temps faibles pour épuiser son adversaire. Apparue très émoussée physiquement, Touré a lâché prise dans la dernière reprise pour laisser la Française filer vers le bronze olympique. Après avoir vaincu la tenante du titre en quart de finale, Laurin s'est offert une nouvelle performance majeure et décroche sa première médaille, en pouvant rêver encore plus grand pour Paris 2024.

Tokyo 2020 Après un match maîtrisé, Althéa Laurin décroche la médaille de bronze IL Y A UNE HEURE

Tokyo 2020 Laurin échoue en demi-finale et combattra pour le bronze IL Y A 5 HEURES