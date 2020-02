Les Mondiaux par équipes en Corée du Sud reportés à cause du virus

Les Mondiaux par équipes de tennis de table ont été reportés mardi à juin en raison du coronavirus. La compétition, initialement prévue du 22 au 29 mars, a été reprogrammée du 21 au 28 juin, selon un calendrier encore provisoire, a annoncé dans un communiqué la Fédération internationale de tennis de table (ITTF). Ce report intervient au lendemain de celui du coup d'envoi du championnat sud-coréen de football. Les fédérations sud-coréennes de volleyball, de basketball et de handball ont pris des mesures similaires.

Les autorités sanitaires sud-coréennes ont annoncé mardi 60 nouveaux cas de coronavirus, portant le nombre total de personnes ayant contracté la maladie à 893. Il s'agit du niveau le plus important hors de Chine continentale, où le coronavirus est apparu en décembre. Huit personnes ont succombé à la maladie en Corée du Sud.

"Au vu de la situation apparue en Corée du Sud, et afin de protéger au mieux la santé et la sécurité des joueurs, des dirigeants et des supporters, les Mondiaux 2020 par équipes de tennis de table de Busan ont été reportés de façon provisoire au 21-28 juin", précise l'ITTF dans son communiqué.