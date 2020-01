Ce ticket collectif assure aux Français non seulement la place pour l'épreuve par équipes au Japon cet été, mais également deux places pour le simple. Quart de finaliste des Mondiaux 2016 par équipes, les Français Tristan Flore, Emmanuel Lebesson et Simon Gauzy devaient prendre l'une des neuf premières places du TQO à Gondomar dans la banlieue de Porto. C'est chose faite grâce à leur succès en 8es de finale contre la Slovaquie, décrochée avec autorité trois victoires à zéro. Le double Lebesson/Flore a mis le premier set pour se mettre en jambes, avant de prendre la mesure de la paire slovaque.

Ensuite Gauzy (vice-champion d'Europe en simple en 2016) et Lebesson (champion d'Europe en simple en 2016) ont remporté chacun leur simple pour valider le ticket pour Tokyo. De leur côté, les Françaises ont été logiquement battues par les Taïwanaises (3-0) en huitièmes de finale et devront remporter le tableau de repêchages samedi et dimanche pour arracher le neuvième et dernier billet en jeu pour les JO 2020. Ça commencera par un quart de finale contre l'Inde samedi (11h) puis une éventuelle demie contre le Portugal ou les Pays-Bas en soirée (20h).