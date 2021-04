Tennis de table

Les pongistes françaises Prithika Pavade (16 ans) et Jianan Yuan (35 ans) ont validé leur billet pour l'épreuve de simple des Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août), grâce à leur parcours au tournoi de qualification de Guimaraes, au Portugal. Prithika Pavade s'est imposée 4 sets à 1 (11-5, 11-7, 14-12, 9-11, 11-6) contre la Russe Yana Noskova et a décroché son billet pour ses premiers Jeux à seulement 16 ans. De son côté, Jianan Yuan a battu la Portugaise Jieni Shao 4 sets à 2 (7-11, 11-8, 7-11, 11-5, 11-5, 11-8).

Elles représenteront la France en simple chez les dames. Les pongistes françaises avaient échoué à se qualifier pour l'épreuve par équipes. De leur côté, Simon Gauzy, Tristan Flore et Emmanuel Lebesson avaient validé la qualification par équipes des pongistes français, fin janvier 2020, ce qui avait permis aux Bleus de valider automatiquement deux places en simple. Pour le double mixte, les paires Jianan Yuan/Emmanuel Lebesson et Laura Gasnier/Tristan Flore peuvent encore espérer se qualifier pour les Jeux de Tokyo, dans la limite d'une paire française, via le classement olympique de la Fédération internationale.

