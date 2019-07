Le Buzz

Au flegme britannique, il convient désormais d’ajouter un soupçon de folie. 12% des hommes britanniques pensent qu’ils pourraient remporter un point contre Serena Williams, selon un sondage YouGov mené auprès de 1732 ressortissants du Royaume-Uni qui fait pas mal de bruit sur Internet.

A la question "Pensez-vous qu’en jouant votre meilleur tennis vous puissiez remporter un point contre Serena Williams ?", un homme britannique sur huit répond donc par la positive. Plus raisonnables, les dames britanniques ne sont que 3% à penser pouvoir mettre à mal la femme aux 23 titres du Grand Chelem. A noter que 14% des hommes et 10% des femmes outre-Manche ont répondu "Je ne sais pas". La réponse négative atteint 74% chez les hommes et 87% chez les femmes.

Ce drôle de sondage - qu'est-ce que c'est que cette question quand on y pense - suscite de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, où les avis sont partagés. Il y a ceux qui soulignent la folie de la tâche.

"La même Serena Williams qui retourne et envoie des services à plus de 160 km/h ? De la part d'hommes qui ne sont pas joueurs de tennis professionnels ? Délirant."

"Serena a gagné l'Open d'Australie en étant enceinte. La seule possibilité pour qu'un joueur du dimanche remporte un point est qu'elle accouche pendant qu'il joue contre elle."

Et puis il y a les confiants aux allures de disciples de Jean-Claude Dusse. Ne disait-il pas : "Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce ! On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher !" ?