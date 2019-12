1er tour de feu, marathons à gogo, Osaka reine de Melbourne : Le Top 20 des matches des années 2010

20. Kim Clijsters – Justine Hénin

Miami

Edition : 2010

Tour : Demi-finale

Vainqueur : Kim Clijsters (Belgique)

Adversaire : Justine Henin (Belgique)

Score : 6-2, 6-7(3), 7-6(6)

Même si la rivalité Clijsters-Henin aura plutôt marqué les années 2000, elle s'est néanmoins - à la faveur d'un "double come-back" des deux joueuses - étirée jusqu'en 2010, année qui aura produit, à Miami, leur plus long affrontement en termes de jeu.

Un duel de 2h31 achevé 8 points à 6 au jeu décisif du 3e set pour Kim - soit le même score que leur match précédent, deux mois plus tôt, à Brisbane. La Flamande mène 6-2, 3-0, balle de 4-0 face à une Wallonne émoussée, mais elle doit attendre le "bout du bout" d'un 3e set décousu pour s'imposer. Grâce notamment à un coup de génie - ou de chance, ou les deux – réussi à... 6-6 au tie break (alors qu'elle venait de manquer trois balles de match), sous la forme d'une volée réflexe de revers transformée en amortie imparable.

A part ça, soyons honnête, ce ne fut pas le plus grand match entre les deux joueuses. Mais il était important, puisqu'il a permis à Clijsters non seulement de remporter le tournoi mais aussi d'égaliser à 12-12 dans ses face-à-face avec Justine. Avant de basculer à 13-12 à l'issue de leur ultime rencontre, quelques mois plus tard, à Wimbledon.

19. Johanna Konta – Donna Vekic

Wimbledon

Edition : 2017

Tour : 32e de finale

Vainqueur : Johanna Konta (Grande-Bretagne)

Adversaire : Donna Vekic (Croate)

Score : 7-6(4), 4-6, 10-8

Un marathon et des larmes. Ce match, c'est d'abord une image. Celle de Donna Vekic, en larmes, sur l'épaule de celle qui vient de la battre. La jeune Croate de 21 ans vient de s'incliner en trois sets et 3h10 face à Johanna Konta sur le Centre Court de Wimbledon quand elle craque en arrivant au filet au moment de saluer son adversaire, qui ne manque pas de la consoler d'une étreinte et d'un mot. "Après une telle bataille, qui se joue à un ou deux points près, je pouvais facilement me mettre à la place de Donna, avoue la Britannique en conférence de presse. J'étais heureuse mais j'avais de la peine pour elle."

Inconsolable, Vekic a, il est vrai, de quoi ruminer après cette défaite en forme de crève-cœur. Non seulement elle a bataillé en vain pendant plus de trois heures, mais elle a aussi laissé filer un nombre incalculable d'occasions, comme ces deux balles de 1er set à 5-4 sur son service ou ses opportunités de break à 6-6 et 8-8 dans la manche décisive. Portée par son public, Konta trouve sans sa permanente agressivité une stratégie salvatrice pour prendre sa revanche. Car quelques jours avant Wimbledon, elle avait déjà croisé Vekic en finale à Nottingham. Konta ira jusqu'en demi-finale à Wimbledon, battant au passage Simona Halep, pour devenir la première Britannique dans le dernier carré à Londres depuis Virginia Wade en 1978.

18. Jelena Ostapenko – Simona Halep

Roland-Garros

Edition : 2017

Tour : Finale

Vainqueur : Jelena Ostapenko (Lettonie)

Adversaire : Simona Halep (Roumanie)

Score : 4-6, 6-4, 6-3

Il y a de multiples façons pour un match de passer à la postérité. Celui gagné par Jelena Ostapenko en finale de Roland-Garros contre Simona Halep en 2017 doit sa place dans le gotha autant à sa forme qu'à son impact. A proprement parler, ce n'est pas un immense match de tennis. Mais ce qui lui confère sa grandeur, c'est sa spécificité. Il ne ressemble à aucune autre. Rarement, dans un match de cette importance, on aura vu une joueuse faire à ce point la pluie et le beau temps. La pluie, puis le beau temps d'ailleurs, puisque, menée 6-4, 3-0, la jeune Lettonne de 20 ans a fini par renverser l'immense favorite roumaine.

Drôle d'après-midi pour Halep, totalement spectatrice de son match : elle aura commis 10 fautes directes pour 8 coups gagnants. Des totaux dérisoires. En face, Ostapenko a allumé dans tous les sens, frappant tout ce qui bouge. Résultat, 54 coups gagnants, 54 fautes. Quand elle a commencé à être en réussite, sortant double six aux dés presque à chaque frappe, il n'y a plus rien eu à faire pour Simona, même si elle a encore mené 3-1 dans la dernière manche. La folie l'avait emporté sur le rationnel. Jelena Ostapenko, 47e mondiale, est la joueuse la plus mal classée à s’être imposée à Roland-Garros. C'est aussi le 1er titre de sa carrière. Quelque part entre Chang et Kuerten, il y a quelque chose d'improbable dans ce sacre, pour l'heure, sans lendemain. Mais à sa manière, il a fortement marqué les esprits.

17. Dominika Cibulkova – Agnieszka Radwanska

Wimbledon

Edition : 2016

Tour : Huitième de finale

Vainqueur : Dominika Cibulkova (Slovaquie)

Adversaire : Agnieszka Radwanska (Pologne)

Score : 6-3, 5-7, 9-7

Ce n'est "qu'un" huitième de finale. Deux jours plus tard, rincée, Dominika Cibulkova ne marquera que quatre jeux en quarts contre Elena Vesnina. Il n'a aucune portée historique quelconque. Mais ce match entre Dominika Cibulkova et Agnieszka Radwanska reste un pur régal de tennis, ce qui justifie sa place ici. Une superbe opposition de style, aussi, entre la puissance de la Slovaque et la finesse de la Polonaise, une des joueuses les plus élégantes de la décennie. Deux très beaux seconds rôles aussi de ces années 2010 qui, ce jour-là, sur le gazon londonien, ont offert ce qu'elles avaient de meilleur à proposer, qu'il s'agisse de qualité de jeu ou de combativité. Jusqu'au bout, malgré l'épuisement, les coups gagnants ont continué à pleuvoir.

C'est le 4e duel entre les deux joueuses au cours de cette année 2016. Les trois premiers, acharnés, ont été au bout des trois manches. Celui-ci ne dérogera pas à la règle, mais va surpasser de très loin les attentes. Cibulkova et Radwanska terminent avec 93 coups gagnants cumulés, dont 56 pour la Slovaque, qui s'impose 9-7 au dernier set. Malgré un avertissement à 30 A au moment de servir pour le match, Cibulkova garde la maîtrise de ses nerfs. Une des plus mémorables victoires de sa carrière, sans aucun doute.

16. Caroline Garcia – Elina Svitolina

Pékin

Edition : 2017

Tour : Quart de finale

Vainqueur : Caroline Garcia (France)

Adversaire : Elina Svitolina (Ukraine)

Score : 6-7(5), 7-5, 7-6(6)

Aujourd'hui dans le dur, Caroline Garcia a connu une période euphorique à l'automne 2017, qui allait la propulser dans le Top 10 et jusqu'au Masters. La Française enchaine alors deux titres d'importance, à Tokyo puis Pékin. Au cours de cette folle série, elle signe plusieurs victoires épiques, mais celle contre Elina Svitolina en quarts de finale à Pékin reste à la fois la plus spectaculaire et la plus marquante. C'est même la plus belle victoire de sa carrière. D'autant que l'Ukrainienne occupe alors la 3e place au classement WTA.

Un combat dantesque de trois heures et vingt minutes, et un match aux rebondissements multiples, avec 19 breaks (!) dont 8 pour la seule dernière manche. Physiquement, mentalement et tennistiquement, un duel mémorable, parachevé par un dernier retour gagnant de Caroline Garcia sur la balle de match à 7-6 dans le tie-break du dernier set. La Lyonnaise est allée au bout d'elle-même, malgré la fatigue née de son parcours à Tokyo. Svitolina a servi pour le match et obtenu une balle de match dans le dernier jeu décisif, mais Garcia n'a rien voulu céder. Ce Garcia-Svitolina a été désigné "match de l'année 2017" par la WTA. Amplement mérité.

15. Naomi Osaka – Petra Kvitova

Tournoi : Open d'Australie

Edition : 2019 Tour : Finale

Vainqueur : Naomi Osaka (Japon)

Adversaire : Petra Kvitova (République tchèque)

Score : 7-6(2), 5-7, 6-4

Si l'année 2019 n'a pas été un grand cru, chez les filles, en termes de matches inoubliables, la finale de l'Open d'Australie fait partie des exceptions. Et quelle exception ! Une finale de 2h27 magnifique et renversante, festive à souhait en ce jour d'Australia Day. Le contexte était superbe, déjà : c'était la première finale de Grand Chelem mettant en jeu la place de n°1 mondiale entre deux joueuses... n'ayant jamais été n°1.

Un honneur qui est donc revenu à Naomi Osaka qui, vainqueur surprise de l'US Open précédent, est aussi devenue la première joueuse depuis Serena Williams quatre ans plus tôt à enchaîner deux titres majeurs consécutifs. Mais quelle frayeur pour Naomi, contrainte à disputer un dangereux 3e set alors qu'elle menait 7-6, 5-3, 0-40, soit trois balles de match consécutives ! Elle fut alors gagnée par la fameuse "peur de gagner" qui en aurait coulé plus d'un(e). Pas elle, dont la réaction fut magistrale au 3e set. Après ce titre, Osaka s'imposait comme LA patronne tant attendue. La suite fut un peu plus compliquée...

Vidéo - Entre larmes et suspense : Osaka - Kvitova, les temps forts d'une immense finale 02:54

14. Tamira Paszek – Caroline Wozniacki

Wimbledon

Edition : 2012

Tour : 1er tour

Vainqueur : Tamira Paszek (Autriche)

Adversaire : Caroline Wozniacki (Danemark)

Score : 5-7, 7-6(4), 6-4

Joueuse prometteuse au début des années 2010, Tamira Paszek a atteint la 26e place mondiale à 22 ans avant de disparaitre progressivement de la circulation. L'Autrichienne, multipliant les pépins de santé, n'est plus apparue sur le circuit depuis le mois de janvier 2016. Elle avait tout juste 25 ans. Mais elle fut une superbe joueuse de gazon à ses débuts. Double quart de finaliste à Wimbledon, elle a signé un de ses plus beaux coups d'éclat à Londres, en 2012. Lauréate du tournoi d'Eastbourne après une finale mémorable contre Angelique Kerber, elle se trouve sur la route de Caroline Wozniacki dès le 1er tour au All England Club.

Sa bataille de plus de trois heures et dix minutes contre la Danoise reste du point de vue qualitatif un des plus beaux de la décennie à Wimbledon. Notamment le 2e set, assez ébouriffant tant il est truffé de coups gagnants des deux côtés. Paszek y sauve deux balles de match sur son service à 5-6 (et de quelle manière !) avant de rafler la mise au jeu décisif. La dernière manche vaut aussi le détour et c'est sur un énième parpaing long de ligne que l'Autrichienne parachève son œuvre. Aux commentaires pour la télé américaine, Chris Evert dira que c'est "le meilleur 1er tour qu'elle ait jamais vu en Grand Chelem". Difficile de la contredire.

12. Francesca Schiavone – Svetlana Kuznetsova

Roland-Garros

Edition : 2015

Tour : 32e de finale

Vainqueur : Francesca Schiavone (Italie)

Adversaire : Svetlana Kuznetosva (Russie)

Score : 6-7(11), 7-5, 10-8

Francesca Schiavone et Svetlana Kuznetosva détiennent le record du plus long match de l'histoire en Grand Chelem. A Melbourne, en 2011, l'Italienne et la Russe avaient ferraillé quatre heures et quarante-quatre minutes. Quatre ans et demi plus tard, à Roland-Garros, elles vont se montrer à peine plus raisonnable puisqu'il leur faudra "seulement" 3h50 pour boucler leur 32e de finale. Le deuxième plus long match de tous les temps à Paris pour un match féminin. Décidément, ces deux-là ne faisaient pas semblant...

Ce duel d'anciennes reines de Roland (Kuznetsova avait été sacrée en 2009, un an avant Schiavone) n'aura en tout cas pas déçu. Malgré le gain du premier set, un break dans le deuxième et, surtout, l'avantage d'avoir servi à quatre reprises pour le gain du match dans la dernière manche, Kuznetsova finit par céder devant l'extraordinaire résilience de Schiavone, qui s'impose 6-7, 7-5, 10-8 en sauvant au passage une balle de match à 6-5. Des points à couper le souffle, deux guerrières et l'increvable Cesca en héroïne, le regretté court numéro un n'est pas près d'oublier ce combat.

12. Angelique Kerber – Maria Sharapova

Wimbledon

Edition : 2014

Tour : Huitième de finale

Vainqueur : Angelique Kerber (Allemagne)

Adversaire : Maria Sharapova (Russie)

Score : 7-6(4), 4-6, 6-4

Jusqu'à présent solide joueuse du top 10, et déjà double demi-finaliste en Grand Chelem, Angelique Kerber manquait toutefois d'une victoire référence dans un tournoi majeur : c'est chose faite avec ce succès sur le Centre Court face à Maria Sharapova, n°5 mondiale et tout juste sacrée à Roland-Garros.

Au-delà de son importance, ce succès fut surtout magnifique, avec notamment une partie finale assez "dingo". L'Allemande a besoin en effet de 7 balles de match pour conclure au 3e set : une première à 5-2, et six autres, dont trois d'affilée, à 5-4, sur le service de son adversaire qui pensait peut-être bénéficier de la fragilité adverse supposée en débreakant au meilleur moment.

Le dernier jeu du match, à 5-4 donc, est un "must see" absolu. On y retrouve tous les ingrédients, des coups magnifiques mais aussi une tension palpable. Et, à l'arrivée, une joie superbe sur le visage d'Angelique après la délivrance acquise au bout de 2h40. Peut-être la victoire qui lui a permis de changer de dimension, même s'il lui a fallu attendre un an et demi de plus pour triompher en Grand Chelem.

11. Kim Clijsters – Li Na

Open d'Australie

Edition : 2012

Tour : Huitième de finale

Vainqueur : Kim Clijsters (Belgique)

Adversaire : Na Li (Chine)

Score : 4-6, 7-6(6), 6-4

Clijsters-Li, c'est ni plus ni moins la revanche de la finale de l'année précédente, dans le même tournoi. Comme en 2011, la première l'emporte en 3 sets mais cela tient cette fois du miracle... Lors d'un début de match serré joué sous une chaleur de plomb, Kim se tord la cheville. Elle se relève vite, mais il semble que cela suffise pour faire basculer les débats dans le camp de la Chinoise, très percutante. Celle qui a remporté à Roland-Garros, quelques mois plus tôt, son premier titre du Grand Chelem, mène 1 set, 1 break puis surtout 6 points à 2 dans le jeu décisif du 2e set.

Soit quatre balles de match. Quatre ! Li commet la faute en coup droit sur les deux premières, encaisse une volée gagnante sur la 3ème et n'appuie pas suffisamment une accélération de revers "facile" sur la 4e : Clijsters la punit d'un lob et serre un point rageur. Elle vient de renverser une montagne. Non sans une ultime frayeur à la conclusion dans le 3e set, la Belge conclut en 2h23 et jouera à Melbourne sa dernière demi-finale en Grand Chelem avant d'arrêter en fin de la saison… pour mieux revenir en 2020.