Tennis

53 coups, tweener et autres passings improbables : le Top 5 points de l'année 2021

Quel est le point commun entre Alexander Zverev, Nick Kyrgios, Viktor Troicki, Jenson Brooksby et Yoshihito Nishioka ? Ce sont les joueurs qui ont réalisé les plus beaux coups de l'année 2021 : entre des longs échanges, des tweeners et des passings impossibles, il y en a pour tous les goûts, et pour le plaisir des yeux. Voici le Top 5 points de l'année en vidéo.

00:03:07, il y a une heure