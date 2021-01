Tennis

A Day at the Drive : Halep renverse Barty au bout du suspense - Le résumé vidéo

A DAY AT THE DRIVE - Lors de l'exhibition "A day at the drive", disputée à Adélaïde, Simona Halep a dû puiser au fond de ses réserves pour renverser la vapeur face à Ashleigh Barty (3-6, 6-1, 10-8). Retrouvez le résumé du match en vidéo.

