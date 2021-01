Tennis

A day at the drive - Public, Djokovic et Sinner : les meilleurs moments de l'exhibition d'Adelaïde

A DAY AT THE DRIVE - Dans la nuit de jeudi à vendredi, la ville d'Adelaïde a accueilli l'exhibition A day at the drive. Chez les messieurs, Novak Djokovic a prouvé qu'il était déjà en jambes. Le tout devant un stade plein et ravi de revoir du tennis. Ca surprend. Les meilleurs moments de l'exhibition en vidéo.

00:02:03, 512 vues, il y a 35 minutes