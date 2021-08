Alors que se profilait à New York le "media day", qui impose aux principales vedettes du circuit de passer en conférence de presse, Alexander Zverev a décidé de prendre les devants pour répondre aux nouvelles accusations de violences domestiques proférées à son encontre par son ancienne compagne, Olga Sharypova. L'Allemand le savait, il allait être interrogé par les médias sur ce sujet très embarrassant pour lui. Il a donc choisi de s'exprimer en amont via un communiqué publié sur ses réseaux sociaux.

Je nie catégoriquement et sans équivoque le fait d'avoir agressé Olga", explique le tout récent champion olympique. Zverev avait déjà balayé les premières accusations de son ex-petite amie l'an dernier. Mais cette fois, il semble décidé à aller plus loin, ", explique le tout récent champion olympique. Zverev avait déjà balayé les premières accusations de son ex-petite amie l'an dernier. Mais cette fois, il semble décidé à aller plus loin, alors qu'un long article publié cette semaine sur Slate sous la plume du journaliste américain Ben Rothenberg met en lumière de nouvelles accusations d'Olga Sharypova

Tennis La Billie Jean King Cup reprogrammée en novembre à Prague IL Y A 4 HEURES

Je ne ferai pas plus de commentaires sur ce sujet

Alexander Zverev a en effet annoncé avoir engagé une action en justice contre le média et l'auteur de l'article en question. Selon lui, ses avocats allemands et américains auraient d'ores et déjà obtenu gain de cause lors d'une première action préliminaire. "La cour a suivi nos arguments", explique-t-il, et, toujours s'après le joueur, le caractère "diffamatoire" des accusations aurait été retenu. Ses avocats ont donc initié "de nouvelles procédures" contre l'auteur de l'article.

Olga Sharypova accuse Alexander Zverev de l'avoir agressée à plusieurs reprises lors de leur relation, notamment à Shanghai à l'automne 2019. "Je soutiens pleinement la création par l'ATP d'un plan sur les violences domestiques", écrit encore le numéro 4 mondial dans son communiqué, avant de conclure : "Je ne ferai pas plus de commentaires sur ce sujet."

Alexander Zverev et Olga Sharypova Crédit: Getty Images

ATP Winston-Salem Gasquet s'arrête en quarts IL Y A 11 HEURES