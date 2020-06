ADRIA TOUR - Novak Djokovic a pris le meilleur sur Alexander Zverev dimanche lors du choc de la deuxième journée de l'Adria Tour (4-0, 1-4, 4-2). A égalité avec l'Allemand et et Filip Krajinovic avec deux victoires et une défaite en trois matches, le numéro 1 mondial manquera la finale à cause d'un pourcentage de jeux gagnés inférieur à celui de son compatiote serbe.

Le "Djoker" devait l'emporter pour croire à la finale de son Adria Tour. Il l'a fait dimanche face à Alexander Zverev (numéro 7 mondial), mais ça n'a pas suffi. Devant un public de Belgrade acquis à sa cause, le numéro 1 mondial a démarré le match tambour battant, avant de faiblir quelque peu puis de produire un effort final payant (4-0, 1-4, 4-2). Avec deux victoires et une défaite, Djokovic revenait ainsi à hauteur de son adversaire du jour et de son bourreau de la veille, Filip Krajinovic. Mais ce dernier, vainqueur plus tôt dans la journée de Victor Troicki (4-0, 4-3) s'est qualifié grâce à un meilleur pourcentage total de jeux gagnés.

Djokovic a affiché un niveau de jeu assez impressionnant d'entrée, profitant certes d'un début hésitant de Zverev. Précis en longueur, variant intelligemment les trajectoires, le numéro 1 mondial a pris totalement le contrôle de la partie pour sceller le premier set avec la manière d'une amortie. Mais dans le deuxième acte, l'Allemand a augmenté son pourcentage de premières, tandis que Djokovic, qui a chuté sur un point, s'est quelque peu déconcentré. Dans des manches au meilleur des quatre jeux et avec le no-Ad, la dynamique peut vite basculer et c'est ce qui s'est passé.

Mais dans l'ultime manche, le Serbe a avancé dans le court pour dicter l'échange et prendre du temps à Zverev qui est retombé dans certains de ses travers dont sa propension à faire des doubles fautes. En finale, Krajinovic attend, lui, le vainqueur du match entre Dominic Thiem et Grigor Dimitrov.

