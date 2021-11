Il faisait partie des rares institutions tennistiques à n'avoir pas encore pris officiellement position. Le All England Club de Wimbledon a rejoint samedi la cohorte des soutiens à Peng Shuai, dont la sécurité n'a pas été établie depuis la censure de ses accusations d'agression sexuelle à l'encontre de Zhang Gaoli, ancien vice-Premier ministre chinois. Dans un communiqué officiel, les organisateurs du Majeur britannique ont, de plus, indiqué avoir été actifs pour dénouer l'affaire.

"Nous sommes unis avec le reste de la communauté tennistique pour nous assurer que Peng Shuai est en sécurité. Nous avons oeuvré en soutien des efforts de la WTA pour établir sa sécurité par l'intermédiaire de nos relations en coulisses. Nous voudrions que Peng Shuai sache que son bien-être est de la plus haute importance pour nous, et nous continuerons à travailler pour clarifier l'incertitude autour de sa sécurité", a ainsi estimé le All England Club.

A noter que l'un des grands faits d'armes de la carrière Peng Shuai fut son sacre en double à Wimbledon au côté de Su-Wei Hsieh en 2013. Parmi les personnalités importantes à ne pas avoir encore communiqué sur le sujet sur les réseaux sociaux figurent Roger Federer et Rafael Nadal. Leur silence interroge, même s'il ne signifie pas forcément que les deux légendes se désintéressent du sujet et ne sont pas, eux aussi, actifs en coulisses.

