Tennis

Alcaraz et Rune dans le Top 10, la jeunesse au pouvoir ? "Il ne faut pas enterrer Nadal et Djokovic"

La saison 2023 annonce une bataille des générations qui s'annonce exceptionnelle entre les jeunes Alcaraz, Rune et Auger-Aliassime qui explosent, les plus vieux Nadal et Djokovic toujours bien présents et la génération intermédiaire mené par Medvedev qui n'a pas dit son dernier mot. Dans DiP Impact, Arnaud Di Pasquale et ses comparses s'en réjouissent d'avance, sans préjuger de ce qui se passera.

00:06:52, il y a 30 minutes