Le message de félicitations n'est pas passé inaperçu. Quelques minutes après le premier titre en Masters 1000 de Carlos Alcaraz à Miami dimanche, Rafael Nadal s'est fendu d'un tweet dithyrambique à l'égard de son jeune compatriote dont il a salué le "triomphe historique", considérant que c'était "le premier d'une longue série à venir". Venant de l'homme le plus titré en Grand Chelem de l'histoire du jeu, ces mots ont une importance particulière et le natif d'El Palmar les a savourés. Dans un entretien au Corriere della Serra, il s'est exprimé à son tour sur le Majorquin, son idole d'enfance.

Comme Nadal (et Michael Chang), Alcaraz a ainsi gagné son premier Masters 1000 avant ses 19 ans et les comparaisons entre les deux Espagnols ont inévitablement ressurgi. Flatté, il a tenu néanmoins à souligner aussi... leurs différences. "Cela dure depuis des années sur les réseaux sociaux. Mais j'essaie de ne pas me faire distraire : je pense à moi, au tennis, à mes progrès. Les compliments et les conseils de Rafa me font plaisir. Mais je suis de Murcie, lui de Majorque. Il est gaucher, pas moi. Moi quand j'étais petit, j'étais tout sauf un guerrier : petit, maigrichon, et peu puissant. L'opposé de Nadal... ?", a-t-il même considéré, sans être trop affirmatif.

Jouer la Coupe Davis avec Rafa serait fantastique

Dans le caractère, l'humilité, l'éducation et le goût pour le travail acharné, "Carlitos" le sait néanmoins, il a des points communs avec son aîné. "L'entrée à l'Académie de Juan Carlos Ferrero a changé ma vie. J'ai évolué : j'ai pris des muscles, j'ai grandi, je suis devenu plus dur sur le terrain", a-t-il aussi confié au quotidien italien.

Plus qu'un modèle à copier à tout prix, Nadal est surtout une source d'inspiration pour Alcaraz. Il aimerait comme lui décrocher par exemple une médaille d'or olympique. Et à ce jour, il se souvient encore avec émotion de sa première rencontre avec son idole à Barcelone en 2018. "J'étais un gamin (il avait à peine 15 ans, NDLR) et nous sommes allés sur le terrain pour échanger des balles. Cela signifiait beaucoup pour moi. Mon bras tremblait au début. Jouer la Coupe Davis avec lui serait fantastique. Mais je répète : je n'imite personne, chacun a son histoire et moi, j'essaie de comprendre quelle est la mienne."

