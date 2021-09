L'ancien numéro 1 mondial Andy Murray a été éliminé dès le 2e tour de l'Open de Rennes, un tournoi Challenger où il était venu chercher du rythme, par le Russe Roman Safiullin, 158e au classement ATP. L'Ecossais de 34 ans, actuellement 116e mondial après sa double opération de la hanche droite en 2017 puis 2019, s'est incliné en 1h50 et trois sets: 6-2, 4-6, 6-1.

Surpris dans le 1er set par un adversaire rapide, précis et déterminé, Murray s'est repris dans le deuxième avant de sombrer dans la 3e manche. Au début de ce 3e set, il a perdu une occasion de prendre d'entrée le service de son adversaire. Puis Safiullin a fait le break juste après sur une balle qui a accroché le filet avant de retomber du côté de Murray.

Visiblement fatigué et agacé, l'Ecossais a vu son adversaire enchaîner les jeux et n'a eu qu'un sursaut pour effacer 3 balles de match avant de s'incliner. Lundi, il avait expliqué se sentir capable de rejouer "au très haut niveau" mais enchaîner pour cela un maximum de petits tournois pour tenter de remonter au classement ATP et pour "réhabituer (son) corps à jouer 2, 3, 4 matches en une semaine".

