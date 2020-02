Après Federer, Anderson annonce aussi avoir été opéré du genou

Verra-t-il un jour le bout du tunnel ? Depuis plus d’un an désormais, Kevin Anderson enchaîne les tuiles sur le plan physique et ne parvient pas à retrouver le chemin des courts avec régularité. Vendredi, le Sud-Africain, ancien membre du top 5 et retombé à une anonyme 121e place mondiale, a donné de ses nouvelles et elles ne sont pas réjouissantes : il a subi mercredi une opération au genou droit, à l’instar de Roger Federer, pour traiter une déchirure du ménisque. S’il espère revenir au plus haut niveau, il n’a pas fixé d’horizon pour sa reprise de la compétition.

Déjà touché au genou l’été dernier, Anderson avait arrêté sa saison après Wimbledon avec seulement cinq tournois au compteur. Et malheureusement pour lui, sa préparation hivernale pour 2020 ne s’est pas déroulée comme il l’espérait. "A la mi-décembre, pendant l’intersaison, je me suis blessé au genou droit à l’entraînement. J’ai essayé de jouer avec la douleur aussi bien durant ma préparation qu’en match, mais ça n’a pas été mieux. (…) C’est extrêmement frustrant de devoir gérer ça après toutes mes soucis de l’an dernier", a-t-il détaillé notamment dans son tweet.

Anderson a donc opté pour la chirurgie, une opération qui a eu lieu mercredi comme celle de Federer, étonnant concours de circonstances. Agé de 33 ans, le Sud-Africain entre lui aussi dans la dernière partie de sa carrière, et étant donné son gabarit (il mesure plus de 2 mètres pour 94 kilos), cet enchaînement de blessures a de quoi inquiéter. Les galères ont commencé en début d’année dernière pour lui avec une blessure au coude qui l’avait contraint à faire l’impasse sur la saison sur terre battue. Puis, il était revenu pour la saison de gazon avant que son genou ne couine à son tour.