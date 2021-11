Sur ce sujet au moins, le monde de la petite balle jaune fait front. Traditionnellement éclatée, la gouvernance du tennis parle d'une même voix pour éclaircir la situation de Peng Shuai. Dix jours après avoir accusé de viol l'ancien vice-premier ministre chinois Zhang Gaoli, la joueuse de 35 ans n'a plus donné de nouvelles sur les réseaux sociaux, victime de la censure de l'appareil d'Etat de son pays. Après la WTA qui a réclamé dimanche des assurances sur la sécurité de Peng Shuai, et que toute la lumière soit faite sur ces allégations, l'ATP a aussi communiqué sur le sujet mardi.

Une déclaration de son président, Andrea Gaudenzi, a ainsi été publiée. "Il n'y a rien de plus important pour nous que la sécurité de la communauté du tennis. Nous sommes profondément inquiets par l'incertitude autour de la sécurité et de la localisation précise de la joueuse Peng Shuai. Les récentes garanties communiquées à ce sujet sont encourageantes et nous continuerons à observer de près la situation", a-t-il indiqué.

La WTA menace de se retirer de Chine si la lumière n'est pas faite

La fédération chinoise de tennis a ainsi assuré à la WTA que la joueuse était bien en sécurité, mais la question de la crédibilité d'une telle source, forcément sous le contrôle du pouvoir chinois, est réelle. Steve Simon, le président de la WTA, n'est d'ailleurs pas dupe et s'est dit prêt dans le New York Times, à ne plus "faire de business" avec la Chine , un marché dont dépend pourtant fortement le circuit féminin.

Gaudenzi, lui, n'est pas allé aussi loin mais tient, comme son homologue de la WTA, à ce que les droits de Peng Shuai soient respectés et que justice soit faite. "Nous soutenons l'appel de la WTA pour une enquête complète et transparente sur les allégations d'agression sexuelle émises par Peng Shuai", a conclu le président de l'ATP.

