De la théorie à la pratique. ASICS, dont les initiales reprennent la célèbre locution latine "Anima Sana In Corpore Sano" (un esprit sain dans un corps sain), a décidé de libérer les Parisiens de leur stress en les enjoignant à rejoindre un court de tennis unique en son genre, dédié au bien-être et à la relaxation.

La célèbre firme japonaise s’est basée sur un constat simple : la vie dans une grande capitale moderne, en l’occurrence Paris, est extrêmement stressante pour ses habitants. Les chiffres d’une étude commandée par ASICS sont à ce titre éloquents : 65% des Parisiens interrogés estiment en effet que la capitale française est un endroit stressant pour y vivre. Et la statistique monte encore plus lorsque l’on pose la question aux "millennials" (25-34 ans), qui sont 80% à ressentir du stress dans cette ville.

Ad

L’étude démontre également que plus de la moitié des personnes interrogées (55%) avouent ne rien faire pour combattre cette anxiété. A contrario, parmi les moyens cités pour essayer d’endiguer ces émotions négatives, le sport est, sans surprise, très régulièrement cité (51%).

ATP Rome Shapovalov n’a rien lâché et Nadal a été rattrapé par la douleur IL Y A 3 HEURES

, ASICS donne rendez-vous à tous les Parisiens qui souhaitent "déstresse" grâce au tennis. Crédit: Asics

Redonner sa place au tennis

Ce qui a surpris les responsables d’ASICS, en revanche, c’est la place assez basse occupée par le tennis dans les sports pratiqués pour se détendre puisqu’avec 15%, il se classe derrière le running (34%), le football (25%), l’escalade (25%) et la danse (17%). Le docteur Brendon Stubbs, un éminent scientifique spécialisé dans la santé mentale, déclare d’ailleurs avoir été "très surpris par le manque de gens qui se tournent vers le tennis pour évacuer leur stress. C’est pourquoi nous avons hâte de démontrer aux Parisiens comment ce sport peut être tellement bénéfique pour leur corps et leur esprit ".

Le docteur Stubbs, ainsi que toute une équipe dédiée au projet, seront donc sur le court du tennis club Lagardère Paris Racing le 17 mai prochain. La date n’est pas anodine : elle intervient exactement une journée après le début des internationaux de France de Roland-Garros à Paris. Ce jour-là, donc, ASICS donne rendez-vous à tous les Parisiens qui souhaitent "déstresse" grâce au tennis.

Pour ce faire, un court traditionnel de tennis sera transformé pour devenir un lieu d’élévation, physique et spirituelle, où chacun pourra jouer à évacuer son stress. Des coachs de tennis ASICS seront évidemment présents pour aider les participants à se libérer de leur anxiété avant que ceux-ci ne soient conduits dans un jardin zen où ils pourront se relaxer après l’effort physique. Et un invité spécial, et surprise, sera également là pour faire part de son expérience et expliquer comment ce sport peut contribuer grandement au bien-être de chacun.

La tête et les jambes

Les aménagements de ce dispositif spécial n’ont négligé aucune source de stress des Parisiens qui citent le trafic routier (61%), la pollution de l’air (56%), les transports publics (48%), le manque de places de parking (42%) et le travail (39%) comme principaux vecteurs d’angoisse. Tous ces éléments négatifs seront matérialisés sur un « Mur du stress » contre lequel les invités pourront se défouler raquette en mains.

Si les participants auront la possibilité de s’extérioriser physiquement pour se libérer de toutes les tensions accumulées au quotidien dans une grande ville, l’aspect psychique sera également abordé grâce notamment à l’Index « State of Mind », une méthodologie développée par ASICS qui étudie la relation entre le mental et l’activité physique de par le monde.

Gary Raucher, le vice-président exécutif d’ASICS EMEA, est persuadé du bien-fondé de cette méthode : "Nous démontrons l’impact positif du mouvement sur le corps et l’esprit depuis 70 ans", déclare-t-il, "et nous cherchons toujours à mettre en pratique les certitudes de notre marque. C’est pourquoi j’ai bon espoir que ce que nous allons créer à Paris mettra en lumière la force du mouvement et ses effets sur notre bien-être".

Amusez-vous en famille sur le court de tennis, repartez avec un t-shirt offert par ASICS et tentez de gagner un prix exceptionnel. Suivez pour réserver un créneau et vous libérer de votre stress avec ASICS: https://www.eventcreate.com/e/play-away-your-stress .

ATP Rome Nadal sur sa blessure : "Il va arriver un moment où ma tête va dire stop" IL Y A 9 HEURES