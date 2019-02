ATP Acapulco : Del Potro obtient la denière wild-card et jouera au Mexique

Il n'y aura pas de nouvelle finale entre Juan Martin Del Potro et Kevin Anderson à Acapulco. Si l'Argentin sera bien au rendez-vous mexicain grâce à une wild-card de dernière minute, le Sud-Africain a été contraint de renoncer. Anderson n'est visiblement toujours pas remis de sa blessure au coude et va donc perdre les 300 points de sa finale, se retrouvant sous la menace directe de Kei Nishikori et Roger Federer engagés à Dubaï la semaine prochaine.

Del Potro aura le statut de tête de série numéro 3 à Acapulco où Rafael Nadal, numéro 2 mondial, et Alexander Zverev, 3e au classement ATP, sont aussi engagés.