C'est un coup de sang qui va coûter cher à Alexander Zverev. Mardi, l'Allemand de 24 ans a complètement explosé au terme de son match perdu au super tie-break avec le Brésilien Marcelo Melo contre le Britannique Lloyd Glasspool et le Finlandais Harri Heliövaara. Après avoir frappé à trois reprises la chaise de l'arbitre, le 3e mondial avait lancé ensuite plusieurs insultes avant de donner un dernier coup de raquette. Dans la foulée, les organisateurs décidaient de l'exclure en raison d'un "comportement antisportif". Mais l'histoire ne va pas s'arrêter là.

Selon l'agence AP, Zverev a écopé d'une amende de 40 000 dollars pour son comportement. Il a également été privé de ses gains (plus ou moins 31 750 dollars) et de ses points remportés lors du tournoi d'Acapulco. "En outre, si le premier vice-président, chargé des règles et compétitions, détermine qu'il s'agissait d'une infraction particulièrement néfaste au bon déroulement du tournoi ou portant préjudice à l'intégrité du sport, il peut envisager des sanctions supplémentaires (amendes ou suspensions)", précise l'ATP dans ce code disciplinaire. Zverev peut donc encore craindre des sanctions.

