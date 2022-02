Les forces en présence : une densité rare pour un ATP 500

Depuis quelques années déjà, Acapulco n'a rien à envier à Dubaï en termes de plateau. Mais cette année, c'est particulièrement vrai. Si le numéro 1 mondial jouera aux Emirats arabes unis où son statut de non vacciné ne pose pas de problème, les quatre autres membres du Top 5 - Daniil Medvedev, Alexander Zverev (tenant du titre), Stefanos Tsitsipas et Rafael Nadal - sont au rendez-vous de l'édition 2022 de l'ATP 500 mexicain. S'ajoute à cette prestigieuse liste le numéro 6 mondial Matteo Berrettini. En tout, la moitié du Top 20 est présente.

Trois semaines après leur finale à suspense à l'Open d'Australie, Medvedev et Nadal reprennent ainsi le cours de leur saison. Le Russe et l'Espagnol pourraient se retrouver pour une sorte de revanche au meilleur des trois sets qui aurait potentiellement lieu en… demi-finale. Les deux hommes ont ainsi été placés dans la même partie (haute) de tableau, respectivement têtes de série 1 et 4. Mais avant d'éventuelles retrouvailles, le Majorquin aura un sacré piège à déjouer d'entrée en la personne du géant américain Reilly Opelka qui reste sur un titre à Dallas et une finale à Delray Beach. A noter également que Cameron Norrie, sacré en Floride, et Carlos Alcaraz, titré à Rio, s'affronteront aussi dès le 1er tour.

Les quarts de finale théoriques

Daniil Medvedev (RUS/N°5) - Taylor Fritz (E-U/N°7)

Rafael Nadal (ESP/N°4) - Matteo Berrettini (ITA/N°6)

Pablo Carreno Busta (ESP/N°8) - Stefanos Tsitsipas (GRE/N°3)

Cameron Norrie (GBR/N°6) - Alexander Zverev (ALL/N°2)

Les Bleus en petit comité et… cernés

Il n'y aura pas beaucoup de Français à Acapulco, densité du tableau et éloignement géographique par rapport à Marseille (et Doha pour Arthur Rinderknech), où beaucoup jouaient la semaine dernière, obligent. Le contingent tricolore se limite ainsi à deux éléments déjà sur le continent américain depuis quelque temps : Adrian Mannarino et Benoît Paire. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que leurs perspectives semblent réduites.

Tous les deux sont dans le quart de tableau de Medvedev. Pire pour Paire : il affronte le numéro 2 mondial russe d'entrée. Compte tenu de ses résultats récents - il reste sur quatre défaites dont trois lors d'une tournée sud-américaine sur terre battue cauchemardesque (Cordoba, Buenos Aires et Rio) - l'Avignonnais ne semble pas en état de réaliser l'exploit, même si rien n'est écrit d'avance. Pour Mannarino, la dynamique est plus positive avec trois quarts de finale consécutifs (Montpellier, Dallas et Delray Beach), mais le gaucher devra sortir un gros match d'entrée pour se défaire de Taylor Fritz au 1er tour.

Medvedev numéro 1 la semaine prochaine ? Il a son destin en main

Pour Daniil Medvedev, cette reprise à Acapulco n'a rien d'anecdotique. Car à l'issue du tournoi, il pourrait bien devenir le nouveau patron du tennis mondial aux dépens de Novak Djokovic. Surtout, cette perspective ne dépend que de lui : s'il gagne le tournoi, il deviendra numéro 1 mondial lundi prochain. L'accomplissement serait historique puisque le Russe serait le premier à briser l'hégémonie du "Big 4" qui a privatisé le trône depuis plus de 18 ans et la prise de pouvoir de Roger Federer le 2 février 2004.

Si Medvedev ne parvient pas à triompher à Acapulco, il peut aussi devenir numéro 1, mais il dépendra aussi des résultats de Djokovic à Dubaï. Voici les différents scénarios qui conduiraient à son couronnement :

S'il atteint la finale à Acapulco et que Djokovic ne gagne pas le titre à Dubaï

S'il atteint les demies à Acapulco et que Djokovic n'est pas en finale à Dubaï

S'il atteint les quarts à Acapulco et que Djokovic n'est pas en demi-finale à Dubaï

S'il atteint le 2e tour à Acapulco et que Djokovic n'est pas en demi-finale à Dubaï

S'il perd d'entrée à Acapulco et que Djokovic n'atteint pas les quarts de finale à Dubaï

La question : Zverev se remettra-t-il la tête à l'endroit ?

Alexander Zverev a beau être le tenant du titre à Acapulco, il y débarque presque dans ses petits souliers. Car après une fin de saison tonitruante en 2021 (titres aux Jeux de Tokyo, à Cincinnati, Vienne ou encore au Masters), l'Allemand a déçu dans ce tout début de saison, avouant d'ailleurs que la possibilité de devenir numéro 1 mondial en cas de titre à l'Open d'Australie l'avait quelque peu tendu.

Battu en huitième de finale aux antipodes par Denis Shapovalov, puis en finale à Montpellier par Alexander Bublik, sa mise en route difficile rappelle ce qu'il avait connu début 2019, après son premier sacre au Masters, une année où il avait beaucoup douté. A lui de montrer qu'il a assez d'expérience pour tirer les leçons du passé pour vite se relancer, et surtout ne pas faire deux pas en arrière, après le vrai pas en avant réalisé la saison dernière. Son 1er tour contre le jeune Américain Jenson Brooksby, en pleine ascension depuis l'été dernier (huitième à l'US Open) ressemble en tout cas à un piège : il devra se montrer très solide dès les premiers échanges.

Alexander Zverev à Acapulco en 2021 Crédit: Getty Images

