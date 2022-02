ATP Acapulco

Décidément, rien ne lui résiste. Rafael Nadal a enchaîné sa 15e victoire, glanant son 3e trophée en trois tournois en 2022 dans la nuit de samedi à dimanche à Acapulco. Si sa tâche a été plus dure que le score (6-4, 6-4 en 1h54 de jeu) ne le laisse penser face à Cameron Norrie, 12e mondial, le Majorquin réalise ainsi le meilleur début de saison de son immense carrière, et ce à 35 ans. Grâce à ce 91e trophée glané sur le circuit ATP, le 4e au Mexique, il gagnera en bonus une place au classement lundi, devenant numéro 4 mondial aux dépens de Stefanos Tsitsipas.

Il n'aura donc pas cédé un set de la semaine. Jusqu'au bout de cette reprise mexicaine, Rafael Nadal aura été intraitable, surfant sur la confiance engrangée du côté de Melbourne où il est allé conquérir sa 21e couronne record en Grand Chelem. Et comme face à Tommy Paul et Daniil Medvedev aux tours précédents, le Majorquin a connu deux phases distinctes dans sa finale : impressionnant pour commencer, dans la gestion par la suite.

Agressif, Nadal a vu son intelligence tactique payer

Nadal le savait, il affrontait un adversaire en confiance : titré la semaine dernière à Delray Beach et tombeur de Tsitsipas en demie, Cameron Norrie a d'ailleurs montré dès les premiers échanges qu'il serait difficile à manœuvrer en cadence du fond du court. Mais le "Taureau de Manacor" a ceci d'exceptionnel qu'il analyse très vite le rapport de forces et les données tactiques d'un match. Profitant de quelques erreurs du Britannique, il a exploité sa première occasion d'un passing de coup droit croisé pour faire le premier break (3-2) de la partie. Puis, il a tenu son avantage en servant un maximum de premières balles (89 % dans ce premier set) de façon à privilégier la filière courte sur son engagement.

Une fois devant et après une pause de 7 minutes entre les deux manches pour se changer, Nadal a repris sur les chapeaux de roue en s'emparant d'entrée de second acte de la mise en jeu de son rival, qui en a brisé sa raquette de rage. Une colère salutaire puisqu'elle a permis à Norrie de réagir dans la foulée, convertissant sa 4e occasion pour débreaker et passer devant grâce à son service (6-4, 1-2). Soudain plus à l'aise contre le Majorquin qui se mettait à donner davantage en coup droit, le Britannique semblait alors capable de renverser la vapeur dans ce duel de gauchers.

Et pourtant, c'est précisément à ce moment-là qu'il a explosé en vol, concédant quatre jeux d'affilée (6-4, 5-2). S'il n'a pas été prodigieux, Nadal a eu, lui, le mérite de rester solide (19 coups gagnants pour 11 fautes directes) et surtout de continuer à varier, distillant de temps à autre des services-volées inspirés (7/9 au filet) et des amorties bien senties.

Utilisant des trajectoires, des effets et des angles (souvent courts croisés) différents pour déstabiliser son adversaire, ses changements de rythme ont fait la différence, malgré un débreak en guise de baroud d'honneur de Norrie. Ravi, Nadal avait de quoi sourire : son rêve éveillé se prolonge et personne ne semble en mesure d'y mettre fin pour le moment.

