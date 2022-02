Un geste d’une violence insensée sur un court de tennis. Pour un pétage de plomb qui pourrait coûter bien plus cher que sa disqualification du tournoi d’Acapulco. Ce mercredi, tout le monde ne parle que d’Alexander Zverev et ses coups de raquette complètement fous contre la chaise d’un arbitre lors d’un match de double au Mexique. Interrogé après les excuses de Zverev sur Instagram, Novak Djokovic, vainqueur de son deuxième match de l’année face à Karen Kachanov, a compati avec son ami sans pour autant cautionner ses actes.

Ad

"J’ai aussi fait des erreurs par le passé, où j’ai fait des crises de colère sur le court, a rappelé le Serbe dans des propos relayés par Sport Klub. Je sais ce qu’un joueur traverse. Mais, bien sûr, je ne cautionne pas ces actes. Avec ses mots d’excuse dans le communiqué, il a géré cela de la bonne façon. Il a reconnu que c’était une erreur et que ses actes n’étaient pas appropriés".

ATP Acapulco Zverev s'excuse : "Je suis déçu de moi-même, ça n'aurait jamais dû arriver" IL Y A 6 HEURES

Relancé sur la sanction attribuée pour l’heure - une disqualification du tournoi, privation du prize-money et amende de 20.000 dollars -, Djokovic a estimé que la réaction avait été la bonne de la part de l’ATP. "Je pense que la décision de le disqualifier n’était pas trop sévère, a admis le numéro 1 mondial. Je pense que, vu les circonstances, c’était la bonne chose à faire".

Le souvenir de l'US Open 2020

Forcément, son US Open 2020, où sa disqualification après une balle renvoyée de manière involontaire sur une arbitre de ligne est restée dans les mémoires, est vite revenu sur la table. "Évidemment, c’est toujours dur pour un joueur d’être disqualifié d’un tournoi, a-t-il avancé. Je le sais bien. Il y a un an et demi, je n’ai pas vécu exactement la même chose mais j’ai été disqualifié d’un tournoi du Grand Chelem en ayant touché de manière involontaire une arbitre de ligne. J’ai réalisé que c’était une erreur et j’ai dû vivre avec ça".

"J’espère qu’il pourra réfléchir à tout ça de manière à ce que cela n’arrive plus jamais dans sa vie, a souhaité Djoko concernant Zverev. Je suis persuadé qu’il va gérer tout cela de manière très mature".

Le geste qui a disqualifié Djokovic

ATP Acapulco Vers une suspension ? Ce que risque Zverev après son coup de sang IL Y A 7 HEURES